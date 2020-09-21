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【疫境前行】商界憂忽然制裁 只能避美市場

【明報專訊】美國總統特朗普7月簽署行政命令，中止或取消美國對本港差別及優惠待遇措施後，近月陸續「出招」，例如上月發公告，香港生產的貨品出口至美國時，不得再貼「香港製造」標籤。總商會總裁梁兆基受訪時稱，會員最擔心的問題正是外國制裁，「不知道要罰什麼，制裁什麼，才最令他們（商界）憂慮」；他又擔心美國制裁會造成骨牌效應。

制裁措施含混過渡期短

美國國土安全部上月11日發公告，於香港製造的入口貨品，不能再標示來源地為「香港」，而要標示為「中國」，過渡期45天；即由本月25日起，標示為「香港製造」的貨品將不能入口美國。梁兆基稱制裁措施的執行一般都很快，以禁標示「香港製造」貨品入口美國的措施為例，只有數十天限期，「令企業無法短期內有任何方法應付或減低損失」。

梁兆基表示，美國制裁的不確定性太大，很多具體制裁措施不明，因此令總商會的會員最感憂慮（表1）。他說若美方清晰列出具體的制裁內容，例如是加稅，企業自會找到應付方法，但現時都是突然「出招」，令商界無所適從，「如果下次是禁運，商家的生產不可出口或轉售，將對營運影響很大」。

倘美友好國同制裁 港商避無可避

面對美國制裁，他認為商界唯一應對方法是避開美國市場，「不知道你（美國）用什麼招數，唯有避開美國市場」。但他擔心美國制裁造成骨牌效應，美國的友好國家會追隨制裁香港，「避得一個市場，避不到另一個市場」。

相關字詞﹕特朗普 梁兆基 制裁 疫境前行

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