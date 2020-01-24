【疫境前行】難如SARS靠旅業反彈 大灣區成「最大機會」

「今次零售、旅遊業反彈是不可能重建2003年的狀况。」梁兆基表示，2003年後有大量內地遊客來港，零售、旅遊業進入黃金時期，但以目前的疫情、中港關係、內地人來港熱潮減退等因素，支撐旅遊業的動力將不及SARS後的程度；而國際形勢緊張，國際遊客來港的人數也可能不復以往水平，因而對本地旅遊、零售業構成壓力。

灣區人口規模可吸納本港勞動力

梁兆基稱，旅遊、零售業對香港最大的貢獻是就業，為解決增長動力減退的問題，他認為最重要是開發大灣區，以其人口規模來吸納本港勞動力，「按目前的國際環境，不可以說大灣區一定是香港的出路，但的確是一個有發展潛力的地方、能看到是最大的機會」。

但他指出，大企業有能力進入內地市場，中小企卻遇到很多實際「小問題」，例如商業登記、跨境資金調動、勞資糾紛、商業糾紛、信貸資料等，而大灣區內各城市的做法亦不同，要靠政府間制定措施，「即使跨境電子錢包都未完全運作暢順，有企業問可不可以在香港繳交內地水電費，很多這些日常的微小事務，是需要由兩地政府協助打通」。

稅務福利保險勞工問題待解決

按大灣區的網頁資料，中央在過去兩年宣布多項政策措施，例如香港居民可申領內地居住證、擴大專業人士資格的互認範圍等，但梁兆基認為有必要加快進度，「香港居民在內地工作和居住的稅務、福利、保險、勞工等問題，全部都未解決」。他說現正向會員收集相關意見，準備在《施政報告》諮詢期內提交政府。

翻查資料，高鐵前年9月通車後，疫情前每日客量平均為3.12萬至6.21萬人次，較最初預期的8.01萬人次低；前年10月通車的港珠澳大橋，至去年12月平均每日車流量介乎2209至4792架次，只達最初預計的9200至1.4萬架次不足一半。梁兆基認為，中小企要在大灣區內一如在香港般營業，人流是一大問題，他稱本港沒有充分利用現有的交通設施，港珠澳大橋、高鐵的運輸量都未達預期，他認為政府應推出更多鼓勵措施。