上學年缺課憂公開試 中六生冒雨跪求留班

事發前日下午近2時，一名身穿運動服男生在中華基督教會基協中學門外下跪，當時正下着大雨，男生舉起平板電腦，上面寫有「基協中學欺騙家長」、「校長不理副校長推卸責任」、「學校完全無視學生需求，剝奪學生學習機會」等字句，其間有教職員為男生舉傘。

區議員引述陳同學：初中「唔聽話」遭針對

黃大仙區議員陳俊裕前日到場向涉事學生了解，他表示陳同學原本升讀中六，因有見上學年幾乎無上過堂，擔心未能應付公開試，遂向校方申請留級一年。他引述陳同學稱，副校長正處理其申請，但校方傾向拒絕，陳同學原定前日約見校長，惟會面臨時改為明日，他遂到校門外下跪引起關注。陳續說，陳同學認為自己初中時「比較唔聽話」，估計教師針對他，希望他盡快完成學業離校，不願讓他留級。陳同學亦透露自己患有抑鬱症，學校社工亦有到場勸導陳同學。

校方：按需要磋商 不便披露進展

校方前日發聲明稱就事件一直諮詢相關專業人士意見，與家長保持密切溝通，按涉事學生的教育與發展需要磋商安排，並就其所需適時提供支援和照顧。校方亦就此事與教育局保持溝通，以便作出適時跟進，並會與各持份者保持緊密聯繫，共同照顧學生的各項需要，為顧及學生私隱與福祉，不便披露事情的發展。