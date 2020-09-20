【疫境時刻】休班登門巡檢疫令 消防救護難忘被當騙徒

明報記者 黃詩雅

今年2月，衞生署委任消防處協助執行《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），人員自願於休班時間，協助上門檢查受強制檢疫者，查證他們有否切實遵從檢疫令。由於是規定工作時數以外的工作，消防處會按《公務員事務規例》作出補償。截至上周四，消防處共有約3150人次參與相關巡查工作。

講出檢疫人士資料始獲信 換來加油打氣

消防處人員早上會乘坐行動車輛到警署取檢疫人士名單，安排路線後便前往巡查，到埗時先互相檢查同事的個人保護裝備，其後便上樓向檢疫人士核對身分證及檢查有否戴手帶，然後將紀錄交回警署。

胡傑4月起參與檢疫工作，難忘被檢疫夫婦當作騙徒，「佢哋一開始就唔相信我哋，話身邊好多朋友同網上話，近排好多騙案，好多假扮政府人員或者醫護人員，去佢哋單位呃佢哋攞個人資料，或者呃佢哋錢銀、入屋爆竊」，一身整齊制服的胡傑耐心地解說，衞生署委託了消防處協助執行檢疫令，又出示職員證，無奈對方仍不相信，「我就再同佢講，『先生你嘅個人資料其實我唔需要呃你嘅，因為我手頭上有』，直至我同佢核對埋，我講得出佢個名、電話，甚至係身分證頭幾位數字，佢先至相信」，夫婦後來更連番感謝胡傑，欣賞他休班時參與檢疫工作，「仲同我哋講一聲加油，希望我哋努力守護住香港」。

參與檢疫工作3個月的Bosco也曾體會被「拒諸門外」，「去到唐樓，下面有鐵閘，但冇看更，唯有等有人出入先可以入到去」，他與同事遂致電檢疫者，其間Bosco留意到檢疫者的名字，估計對方為印巴籍，「佢唔知我哋係邊個，講咗好耐，好耐心解釋畀佢聽佢先肯落嚟開門」，整個過程比平時花多一倍時間完成，對方最後亦向Bosco表示感謝。

平日非前線工作 欲分擔壓力

兩人平日並非在前線工作，不約而同想善用休班時間分擔前線壓力，「希望可以幫輕吓前線嘅工作人員負擔，因為見到佢哋都好辛苦，出面啲醫護人員或者同事每做一單case（個案）都要著最高規格裝備」。初為人父的Bosco坦言，妻子最初擔心工作危險，他亦要花時間釋除其疑慮。胡傑平日留在總部，協助衞生署追蹤接觸過確診者的救護或消防人員，但他仍想做更多，「我想貢獻社會，幫返成個社會做抗疫工作 」。