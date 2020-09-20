嘆中秋市道空前慘淡 紮作店：無商場訂燈籠

明報記者 黃心悅

開店近30年的西環寶泰行老闆關先生說，往年在中秋前數月已有商場客預訂飾物，「曾有一年有公司集團訂購20萬元燈籠，送給其客戶」，但今年一家商場客都沒有，是他見過氣氛最差的一年。

關先生說今年清明、盂蘭節已感覺市民少了買祭品，加上疫情下難與內地廠房溝通改版，因此向內地訂購的紮作燈籠減半，「賣唔出，一來怕找唔到數，二來貨物唔知可以放邊，唔通租迷你倉？」

四五萬生意減剩一萬

關先生說，去年反修例風波下仍有一家大小來買燈籠，生意比以往分別不大；今年面對疫情，「爸媽都避免帶小孩外出，今年比去年更『傷亡』慘重」。他說吹氣燈籠來貨價貴了一成，零售也加價一成，卡通吹氣燈籠售約80至90元，紙燈籠無加價，店內最大、約1米長的巨型金魚紙紮燈籠賣580元，普通款式的最便宜約50元。

關說，往年大概可做兩萬元街坊生意，3萬至4萬元商場生意，預計今年只「死剩」1萬元生意。他申請保就業計劃獲8萬元，但他說「寧願要生意」，「我有生意嘅話都唔止賺8萬啦」。

紮燈籠班人數大減

推銷「手工包」應變

另一邊廂，Mo Studio負責人阿Mo教紮作燈籠，以往4月、5月起會收到客人查詢中秋開班，6月左右每日開班，今年延至8月才開班，也減至每周3日。他在疫情下推「手工包」，客人預訂希望製作的卡通燈籠，他預備框架及紙張，讓客人自行製作。阿Mo估算，過往每年中秋季節教200至300人，今年減至50至60人，但賣出逾百手工包，收入算起來與往年分別不大。

料多留家做節 酒樓不樂觀

同時，中秋餐飲市道亦被看淡。香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，今年中秋市道算是20年來最差，那年SARS爆發之後的中秋市道已反彈。他說過往中秋前約一周，不少大酒樓已預訂爆滿，但估計今年同時間只有一半預訂。他解釋，中秋不少家庭喜歡兩三代同堂外出用餐，「未必希望分開枱傾偈，氣氛會差了點，可能寧願在家吃飯，或者選擇外賣盆菜，盆菜生意可能好一點」。他說不少酒樓有兩手預備，一方面按每枱限4人預備4人餐單，另一方面觀望會否再放寬每枱人數，「未來一星期很重要」。

黃又說，今年月餅銷情也不佳，「過往中秋前兩個月已有不少宣傳，今年力度相差很遠」，預計今年月餅銷量會不及去年一半。