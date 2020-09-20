推第三期「保就業」否 張建宗稱言之尚早

健康碼需視乎粵對港信心

政府日前推出240億元第三輪防疫抗疫基金，金額比首兩輪少，張建宗昨於商台節目《政經星期六》表示，外界誤解第三輪基金是單一措施，而過去數個月紓緩措施已涉及2875億元，相當於本地生產總值10%，形容為史無前例，連同第三輪措施，金額超過3000億元，令政府儲備減至約8000億元，政府定要審慎理財，預備面對第四波疫情。

勞工界議員憂現大規模解僱潮

張建宗又指對現時失業率高企感擔心，並估計未來失業情况或會惡化，期望市民自律做好防疫工作，待疫情消退，才有機會恢復通關及旅遊。但他指推行健康碼要看本地疫情發展，要看粵方對香港是否有信心，惟現時香港疫情反覆。

對於張建宗稱政府暫沒打算推出第三期保就業計劃，勞工界立法會議員潘兆平對此表示失望。他指出，保就業計劃的最大作用是讓公司保留職位和僱員，尤其疫情期間，許多公司都「捱得好辛苦」，幸有兩期保就業計劃提供有限度的保障。他憂慮若政府不推第三期保就業計劃，將出現大規模解僱潮，認為政府即使不推第三期，亦應推其他措施協助僱員，例如失業援助計劃或貸款。

另外，政府昨起展開新年度公務員學位職系招聘工作，申請日期至10月9日，政府本年度目標招聘45名政務主任、180名二級行政主任、4名二級助理貿易主任及15名二級運輸主任。政府表示所有符合有關入職條件的香港特別行政區永久居民均可投考，而現正修讀大學學士學位的應屆畢業生也可申請。

（疫情第三波）