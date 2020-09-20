陳肇始：考慮為高風險長者檢測

第三波新型冠狀病毒疫情中有多間院舍爆疫，院舍員工前日起獲安排接受第三輪病毒檢測，但院友未有類似安排。陳肇始昨在商台節目《星期六問責》表示，會優先為院舍員工做檢測，因為院舍院友一般不外出，若院友有外出則應盡快檢測。

陳肇始說，正與勞福局、社署等檢視，研究哪些院友風險較高，考慮為他們做病毒檢測，院友未必能留深喉唾液樣本，或要以拭子採樣，具體安排仍要討論。陳又說，雖然現時院舍院友的檢疫設施已沒有人使用，但日後疫情可能再爆發，故有關設施要做好準備。她又說，已和一間酒店討論好，可借出一幢酒店作緊密接觸者的檢疫設施，可提供數百個房間。

本報前日向社署查詢會否為院舍院友驗病毒，另向衛生署查詢會否為新入住院舍的院友及曾在醫院留醫的院友驗病毒，至昨晚截稿前未有回覆。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會表示，院舍檢測由相關部門負責。

張超雄倡安排院友每月自願檢測

立法會議員張超雄認為，政府可安排每月為院友做自願檢測，尤其是部分院舍容許院友外出，這些院友的感染風險較高，可接受檢測，若院友長時間沒外出則未必需要。他又建議，若部分院舍中秋節安排家屬探訪，可讓家屬和院友都戴好面罩和眼罩等，以及安排在獨立房間會面，令家屬不能直接進入院舍、接觸其他院友，而中秋節後可採取類似的安排，令家屬可以恆常探訪，否則長時間不能探訪，對院友及家屬都是折磨。

（疫情第三波）