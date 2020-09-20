港大：眼分泌驗出病毒 不排除可傳染

眼沒病徵 或仍可播毒

香港大學微生物學系和多間公立醫院的團隊向本港49名沒有眼部病徵的確診病人，收集共158個結膜拭子樣本分析，取樣日介乎發病後2至32日。當中共4個樣本驗出對新型冠狀病毒呈陽性，分別來自4名不同病人，佔整體病人的8.2%。

陽性樣本於病人病發後3至12日取樣，平均為6.3日，樣本病毒的病毒數值（CT Value）介乎32.7至37.7，平均為35.4，全部樣本均培植不到病毒。其中一名病人在病發第12日的結膜拭子樣本驗出陽性，但前一天的鼻咽樣本已轉陰性，研究團隊認為這顯示新冠病毒在結膜的病毒釋放時間，有可能較在呼吸道更長。

研究認為即使是沒有眼部病徵的病人，仍有少部分人的結膜分泌驗出相對小量的病毒基因，結膜分泌的病毒量則低於呼吸道樣本；雖然全部樣本無培植出病毒，但礙於樣本量太少，未能排除結膜分泌可能有傳染性。

研究續指出，全球各地屢次錄得有眼科醫生受感染，當為確診者做眼部檢查時，需採取適當的感染控制措施，包括用面罩及保持手衛生，防止可能出現的院內感染。

（疫情第三波）