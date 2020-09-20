復雙位確診 病毒研究員源頭不明 累計宗數破5000 愛定商場再染疫

14天無處理具傳染樣本

本港昨增13宗確診，當中9宗屬輸入個案，5宗來自印度、2宗阿根廷、1宗烏克蘭、1宗菲律賓。另有4宗本地個案，一宗是早前一名確診者的同事，另3宗源頭不明，佔本地個案75%。本港累計確診增至5010宗。

港大公共衛生學院實驗室28歲女研究員確診，因實驗室人員逢周四做恆常化驗而驗出陽性，她前一周四（10日）呈陰性，而研究員入院後抗體測試結果呈陰性，相信屬初感染個案。

共事同事已檢測 全呈陰性

女研究員在港大醫學院實驗室樓6樓工作。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，她有研究新冠病毒，但過去14日內都沒有處理過具傳染性的樣本，而是處理滅活的病毒樣本並做基因排序、電腦文書工作，亦有專家已與港大檢視過實驗室流程，未發現有問題，目前無證據顯示實驗室是感染源頭。張續稱，由於研究員除了上班，潛伏期間亦有與朋友用膳和逛街，暫很難判斷在哪兒感染。

張又指，該研究員有9名同事在同一辦公室工作，與她共用電腦和一同用膳的一名同事，上周四化驗結果屬不確定，穩陣起見送院檢查，結果驗出陰性，將接受檢疫。她指研究員在9月17日驗出陽性化驗當日是最後一天上班，共6名同事和朋友要檢疫，衛生防護中心在大樓派了300多個樣本瓶，港大亦已取環境樣本化驗。

港大醫學院回覆指，該職員上班時全程戴口罩，無出現病徵，院方已安排與該名職員共事的同事檢測，全部呈陰性，另會繼續安排同層和出入該處的員工檢測。

昨另兩宗源頭不明個案包括一名退休的79歲女子，平日主要留在屯門友愛邨愛㬢樓家中，亦會到附近商場和邨內大家樂用膳，9月11日起發燒，家人曾前去探望。

另一名居於馬鞍山海典居7座的23歲女印傭，與僱主同住，少外出購物或到街市，9月14日曾與兩名印傭朋友到旺角、深水埗和尖沙嘴用膳和逛街，翌日發病，並在私家醫院驗出陽性，其同行朋友和僱主一家大小需檢疫。

屯門區議員林健翔表示，屯門仍不時有個案，擔心社區爆發，正詢問衛生署會否派樣本瓶予附近居民，亦會向居民派口罩。

國泰港龍吉隆坡航班暫停來港

另據國泰港龍昨晚接獲衛生當局通知，前日（18日）由吉隆波往香港的KA734航班上5名乘客確診，他們由印度乘搭印度快運航空往吉隆坡轉機；民航處亦知會國泰港龍，今日起至10月3日國泰港龍由吉隆坡來港的客運航班不可降落香港機場，令航班須暫停。

明報記者

（疫情第三波）