稱企業處政治爭拗 總商會總裁：港非營商樂土

稱財政援助杯水車薪

最重要控制疫情

梁兆基於港台《香港家書》中指，去年的反修例運動示威，商舖被波及，加上新冠病毒疫情下，企業陷入嚴峻困境，認為政府財政援助只是杯水車薪，最重要是有效控制疫情，令業務得以重開。

未來屬年輕人

盼互諒互讓守前人努力

梁續指，即使企業得以在疫後留下，但面對動盪社會環境，社會嚴重撕裂，難再求同存異、和衷共濟，令企業身處內外不斷的政治爭拗中無所適從，且動輒得咎，「香港似乎已不復是企業眼中營商的樂土」，稱商界最大的期盼是安穩的營商環境。他又說，未來的香港是屬於年輕人，而大小企業是築構年輕人未來的台階，「希望大家互諒互讓，守護前人努力 」。

張建宗稱向外資解釋

國安法無礙營商

另外，政務司長張建宗昨稱，上周以國家代表團副團長身分代表香港於聯合國人權理事會透過視像發言，指國安法落實後治安有改善，認為鼓吹港獨及勾結外國勢力的情况亦明顯減退，強調國安法可確保一國兩制，呼籲各國對香港公平公道。他又指，已多次向駐港外資機構、商會、總領事強調國安法絕不影響營商。

談及三權分立爭議時，張指香港非主權國家，而三權分立是主權國家才存在，香港行政主導是主調，但本港的行政、立法、司法機關仍各司其職，香港司法獨立並不受影響。