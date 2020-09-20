盼做多一屆 陳凱欣批林鄭抗疫「無Plan」

被問立場 稱「肯定唔係黃」

陳凱欣在前年11月25日舉行的九龍西補選中勝出。只做兩年議員是否足夠？她表示，以民生為主的議員對市民重要，特別是九龍西很多居民生活貧困，希望做多一屆延續工作。政府稱無計劃在2021年換屆選舉前補選，她指未來一年對任何工作不會「閂門」，現時未有人接觸她，但不會做全職工作，因不欲影響她繼續做地區工作。

早前有消息指，中聯辦「力谷」無政黨的她，調配其他建制議員的樁腳為她打換屆選舉。現失去議席有否影響安排？陳稱，「不是任何人說派不派樁腳給我」，即使她現時不是議員，樁腳堅定稱與她繼續合作，現時有10多名樁腳，「叫他們跟咩隊、嘜隊，其實無得逼，他們又想不想跟呢？」

少高調撐警

陳：非講不出口 主力醫療

陳凱欣在建制派中一直保留自己無政黨的定位，相對少高調「撐警」，她強調「不是撐警講不出口」，她解釋「當社會分裂，會諗自己某些動作對事件影響」，而警察因執行職務而被「起底」，她都有出聲，稱自己主力做醫療議題，「無可能每個議題都咁多曝光」。被問到是否想建立中立形象、問她藍不藍，她說「好肯定我唔係黃」，希望世界是七彩顏色，認為分顏色令很多人失親情和友情，這兩年她都有此經歷。

「唔同傳統諗法」 無意入政黨

她稱，補選勝出後有政黨邀她加盟，但她說自己對不同政策看法「可能真係有啲唔同佢哋（政黨）傳統諗法」，現時仍無意入黨。她反問：「香港立法會是否只得有政黨議員出現最健康？我覺得不是」，並稱「點解喺九龍西永遠得經民聯同民建聯候選人呢？」，「係咪有3個選擇好過兩個呢？」

兩年議政經驗，若只可質詢特首一道問題，陳凱欣稱冀透過問題令特首反思如何令港人活得開心，批評特首簡單如令長者「有棚牙的開心」也「無Plan」，疫情下亦看不到政府在全民普檢後如何增加公營檢測量等等，「點樣保護我們健康的Plan都未睇到」。