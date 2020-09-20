膺《時代》讀者票選風雲人物 羅冠聰促國際關注12港人

羅冠聰於facebook感謝支持者，並希望藉此機會令國際社會關注現有12名港人被內地拘禁。

羅冠聰在facebook表示感謝，認為結果顯示香港人不懈的熱情及堅定的抵抗精神，又稱會把握所有把港人訴求在國際曝光的機會。他亦期望以此機會，為現拘禁在深圳的12名港人引起國際關注，指他們仍然被囚禁，亦不能接觸家屬安排的律師，希望12人都能平安回港。

李慧琼：升至國際層次幫倒忙

對於12名港人被扣內地，民建聯主席李慧琼昨出席電視節目時表示，在大國博弈下，國家對外國干預極端敏感，把事件提升至國際層次可能會幫倒忙，認為應按照內地法規處理。

時代雜誌介紹羅冠聰為香港民主派人士，在港區國安法6月30日生效後流亡，形容國安法是試圖打擊香港示威運動，並說香港社會運動雖然持續，但因國安法及新型冠狀病毒疫情有所減緩。

排名在羅冠聰之後的，為新冠疫情下的前線醫護和疫下仍要上班的「必要人員（essential workers）」，得票率分別為3.7%及3.4%。時代雜誌風雲人物的最終名單會交由時代雜誌編輯決定，結果將於9月22日揭曉。