聯國促內地讓12港人見委託律師 李家超：已按當局名單「揀選」律師 家屬批混淆視聽

保安局長李家超昨接受無綫新聞專訪稱，12名港人全部已按內地當局提供律師名單「揀選」代表律師。家屬發聲明回應指，對李家超的說法感到錯愕嘩然，批評他試圖混淆視聽，逼家屬接受強加於被扣留者身上的「官派律師」。

張建宗稱政府已聯絡家屬80次

另外，政務司長張建宗昨早亦於商台節目《政經星期六》回應事件。他指，事發後港府有密切跟進，駐粵辦和入境處亦有協助跟進，了解他們健康良好，入境處已在港接見家屬8次，大家聯繫達80次，但要尊重國家司法權和司法程序，強調已不斷跟進。

聯合國人權高專辦是聯合國秘書處的一部分，是聯合國在人權方面的主導實體，聯合國大會賦予高級專員及其辦事處的任務，就是促進和保護所有人的所有權利。高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）近日多次就本港議題發聲，包括關注如壹傳媒創辦人黎智英等多名港人因《港區國安法》被捕，呼籲港府密切監察有關執法。

李：12人身體狀况良好

李家超接受無綫專訪時指，12人身體狀况良好，他們已按內地當局提供律師名單，各自揀選兩名代表律師。被問被捕人作這決定前是否知道家屬曾委託律師，他指細節要問內地。

供資料予家屬聯繫 李：已反映

至於能否提供律師資料予家屬聯繫，李家超稱港府已將這要求明確反映給當地執法部門，但強調對方須按自己的法規處理。對於部分家屬要求當局提出證據，確認當事人事發時位置及是否安全，他強調特區政府無探視權，未能派員親身處理。

家屬聲明促讓委託律師會見

家屬發聲明指，對於兩位官員的說法「無不錯愕嘩然」。家屬強調，已多次表明拒絕「官派律師」，促請當局立即讓家屬委託的律師面見被拘留者。家屬認為，若港府連保障12名港人面見「家屬律師」的權利也辦不到，「與家屬聯繫8000次也無補於事」。家屬又反問，張建宗及李家超是否曾親自到過看守所面見港人，不然何以有把握稱他們健康狀况良好。

家屬要求見張建宗等 落實4訴求

家屬要求張建宗及李家超盡快與他們會面，並落實四大訴求，包括拒絕「官派律師」，要求中國當局提供合適藥物予有需要的被拘留者，准許他們致電家屬，以及要求港府確保他們的權利得到保障，並立即將12人送返港。

朱凱廸批港府接受官派律師

協助家屬的立法會議員朱凱廸回應指，李家超的說法，代表特區政府完全接受中共「官派律師」，剝奪被扣留人士會見「家屬律師」的權利。他指出，強迫被扣留者接受代表內地利益的「官派律師」，並藉此拒絕「家屬律師」接觸當事人，一直是內地封鎖信息的慣技。他批評特區政府不單不幫忙，李家超更混淆視聽，助紂為虐，可恥至極。

民主黨立法會議員涂謹申表示，強烈批評特區政府無盡力協助12名港人，亦沒有盡力向內地政府反映家屬的處境和要求，保障該12人在內地應得的法律權利。他質疑政府何時知道12人已選擇律師，如果港府知道這個消息卻不通知家人，「連基本關心和尊重也沒有」。

涂謹申指，早前去信約見保安局，至昨日未獲回覆，他對張建宗稱港府關注事件感到驚訝，將去函約見張建宗，以及保安局和政制及內地事務局官員，要求特區政府積極協助12名港人，包括家屬委託律師的事宜。

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