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2020年9月19日星期六
港聞二
高院裁同性伴侶有自動繼承權 官促修訂遺產相關條例「有效婚姻」定義
「當局始終不接受同性婚姻」 勝訴人丈夫寄望政策行多一步
爭取承認海外同性婚姻 岑子杰敗訴 官：野心太大
同性婚姻未獲承認 團體：只能「斬件」覆核
第四波恐更兇 院舍兩周一驗 驗特定群組耗1.8億 1確診218萬
研跨部門電子系統 整合接觸者資料加快追蹤
中環滿街酒客 灣仔酒吧6人圍坐一桌 負責人稱勸阻無效
消息：港大實驗室職員初步陽性 料非工作感染
海洋公園重開 暫只接待三成客量
抗疫基金留1.5億租酒店檢疫 4.6億供竹篙灣營運7月 6750萬資助街市非接觸付款
普檢觀塘最踴躍 梁子超料關九東爆疫
年度體能測驗 疑為晉升「搏太盡」 跑測暈倒 救護員一度命危
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屯門老翁染大鼠戊肝 單月3宗
與妻男友人打架被捕 柳俊江致歉：源於誤解衝動
雲端被入侵勒索 大學生遭「綁架」逃脫
終院拒批上訴許可 陳凱欣失議席 政府：無計劃換屆前補選
稱疫情已減退 劉小麗：政府有責辦補選
民主派15人涉非法集結 2月開審
青年稱8．31捱打索償 警稱未能識別涉案人員
涉菲藏毒囚終身 鄧龍威終極敗訴
11區康健站邀NGO入標 料明年營運
前北九法院再納活化 冀新用家還原薩凡納改建
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【Emily】接受劉慧卿網台訪問 梁君彥：對行政立法關係無咩期望
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【明報專訊】（請看附圖）
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