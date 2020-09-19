前北九法院再納活化 冀新用家還原薩凡納改建

數十機構稱有意申請

前北九龍裁判法院位於深水埗，2009年被評為二級歷史建築，屬當代簡約古典建築風格。法院昨開放予傳媒參觀，古蹟辦技術及顧問組文物主任冼穎君指出，法院活化作薩凡納藝術設計大學時，原汁原味保留了一號法庭、羈留室、犯人用樓梯及裁判官專用樓梯等，認為新申請人都要繼續保留。

冼又稱，為符合現時建築物條例，大學當年活化時有加裝電梯，亦在法院的南面前庭裝有冷氣水塔等，期望新的申請人可繼續使用，而加建的構築物，若有意重用則要自行向政府部門申請。

走廊遭加建廁所 二號法庭被封窗

惟薩凡納藝術設計大學當時曾做的部分改建，令法院特色未能呈現，古蹟辦技術及顧問組建築師陳海韻說，大學在舊警車車房前往羈留室的走廊，加建廁所，稱當年作為法院，犯人通過的走廊不會有房間讓他們躲藏或逃脫，認為未能反映建築原來用途，希望新的申請人能夠修復相關部分。

她又說，二號法庭被改為後期製作工作室，為避免陽光照入，直立兩層的玻璃窗被隔板遮蓋，故希望若新申請人毋須使用工作室，可以還原原狀。

文物保育專員辦事處項目經理陳偉建指出，暫時有數十間機構口頭表示有興趣參加活化計劃，申請期將於今年12月21日截止，建議用途包括研究所或設計及發展中心等，不一定要作設計學院，期望申請機構自行發揮創意。他說，申請者首階段毋須遞交圖則，只需提供營運概念。