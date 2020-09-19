涉菲藏毒囚終身 鄧龍威終極敗訴

謝偉俊：正研特赦途徑協助

鄧龍威2000年6月在菲律賓涉嫌藏毒被捕，案件2011年才審理，其間他一直被扣押在當地監獄。法庭裁定鄧藏毒罪成，判囚終身。按當地法例，判囚終身的囚犯，服刑40年可獲釋。他一直堅稱無辜，更曾出書講述獄中經歷。特首林鄭月娥亦曾去信菲律賓總統杜特爾特，要求對方正視案件。

謝偉俊指出，鄧龍威上訴時曾提出各種疑點，例如菲警證供中提及鄧龍威在菲律賓的時間，當時他根本未出發赴菲，但不獲法庭接納。謝偉俊形容判決荒謬但只能接受。他稱，即使在當地被判終身監禁，亦有可能獲總統特赦，正研究循此途徑協助鄧龍威。至於兩地的囚犯互換計劃，謝偉俊表示根據過往經驗，菲方不太合作，以往亦無成功例子，對此不太樂觀。

胞兄：弟遭單獨囚禁 一年未能聯絡

鄧龍威胞兄亦稱，判決書對新證據隻字不提，只提及上訴失敗，感到非常失望，又稱鄧龍威近日被單獨囚禁，已有近一年未能聯絡他，希望特區政府提供協助。