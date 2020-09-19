青年稱8．31捱打索償 警稱未能識別涉案人員

原告人姓李，入稟時17歲，由父親代表；被告為代表警務處長的律政司長。

官拒發「披露令」 稱傷亡訴訟未展開

梁官在判辭指出，目前正式傷亡訴訟仍未展開，現階段披露資料有偷步之嫌。此外，港鐵於律師信中表明，涉案的地鐵車廂內沒有安裝閉路電視，原告要求的月台閉路電視片段未必有助索償。

梁官又稱，眾多閉路電視片段中，只有拍攝到原告被打的片段對索償有用，且片段未必存在，認為要求披露的片段範圍過廣。

官准警看CCTV片找出涉案人員

至於警員身分及相關文件，判辭指警方未能識別涉案警員；而負責調查的督察亦未能從警員的記事冊找到記載事件的內容，故資料無法亦毋須披露。

判辭續指出，警方已從港鐵取得閉路電視片段，但僅限於刑事調查用途，不能用於是次民事訴訟。負責案件的督察梁美寶曾向法庭保證，一旦片段可被使用，警方會調查涉施襲警員身分向法庭披露。法官最後頒令授權警方查閱港鐵提供的閉路電視片段，以找出及披露與本案相關的片段內容。

【案件編號：DCPI3161/19】

（反修例風暴）