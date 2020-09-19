民主派15人涉非法集結 2月開審

14名被告為李柱銘、楊森、何俊仁、單仲偕、李卓人、蔡耀昌、吳靄儀、何秀蘭、黃浩銘、梁國雄、吳文遠、黎智英、梁耀忠、陳皓桓。區諾軒早前表明會認罪，將於12月23日在區域法院答辯。

表明認罪 區諾軒12月區院答辯

辯方早前表示，4宗案件均會爭議《公安條例》第17A條合憲性。控方昨日提議法庭應讓一名法官先處理爭議，再由該名法官分開審理各案，認為此舉可令爭議的裁決較一致。此方案遭部分被告反對，其中代表李柱銘的資深大律師駱應淦指出，爭議部分包括警方如何應用條文，涉及事實證據，若一併處理會令人感困惑；又指14名被告一同坐進擠迫的犯人欄，有違公共衛生。

區院首席法官高勁修亦認為現時是處理刑事案件，並非司法覆核，法庭應就每宗案件不同的事實作出獨立決定，因此決定4宗案件分開審訊，但會由同一名法官連貫地處理。

分4案審訊 同一法官連貫處理

首宗案件涉及去年8月18日維園流水式集會的案件，將於明年2月16日開審；另外3宗涉及去年8月31日「831框架」五周年港島遊行、去年10月1日國慶港島遊行，以及去年10月20日的九龍遊行，分別於4月7日、5月17日及8月19日開審。

【案件編號：DCCC534-7/20】

（反修例風暴）