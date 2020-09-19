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民主派15人涉非法集結 2月開審

【明報專訊】民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等15名民主派人士，早前被控於去年8至10月煽惑、組織和參與未經批准集結，其中14人昨日在區域法院首席法官高勁修席前再訊。早前未有表明答辯意向的梁耀忠、吳文遠、梁國雄及蔡耀昌昨日表明不認罪，故除了區諾軒表明認罪外，其餘14人均不認罪，區院決定分4案審理，首宗案件定於明年2月16日開審。

14名被告為李柱銘、楊森、何俊仁、單仲偕、李卓人、蔡耀昌、吳靄儀、何秀蘭、黃浩銘、梁國雄、吳文遠、黎智英、梁耀忠、陳皓桓。區諾軒早前表明會認罪，將於12月23日在區域法院答辯。

表明認罪 區諾軒12月區院答辯

辯方早前表示，4宗案件均會爭議《公安條例》第17A條合憲性。控方昨日提議法庭應讓一名法官先處理爭議，再由該名法官分開審理各案，認為此舉可令爭議的裁決較一致。此方案遭部分被告反對，其中代表李柱銘的資深大律師駱應淦指出，爭議部分包括警方如何應用條文，涉及事實證據，若一併處理會令人感困惑；又指14名被告一同坐進擠迫的犯人欄，有違公共衛生。

區院首席法官高勁修亦認為現時是處理刑事案件，並非司法覆核，法庭應就每宗案件不同的事實作出獨立決定，因此決定4宗案件分開審訊，但會由同一名法官連貫地處理。

分4案審訊 同一法官連貫處理

首宗案件涉及去年8月18日維園流水式集會的案件，將於明年2月16日開審；另外3宗涉及去年8月31日「831框架」五周年港島遊行、去年10月1日國慶港島遊行，以及去年10月20日的九龍遊行，分別於4月7日、5月17日及8月19日開審。

【案件編號：DCCC534-7/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕吳靄儀 李柱銘 黎智英 煽惑參與未經批准集結 組織未經批准集結 參與未經批准的集結 反修例運動

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