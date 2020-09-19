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稱疫情已減退 劉小麗：政府有責辦補選

【明報專訊】建制派陳凱欣昨日被終院拒批選舉呈請上訴許可，立法會將宣告此議席出缺。在選舉呈請中勝訴的劉小麗認為，目前疫情減退，中小學亦將逐步恢復回校上課，政府有責任為立法會九龍西選區補選，而她目前未考慮會否參選。陳凱欣認為現時不是適當時候辦補選，應以「疫情行先」，而學校重開與是否應舉行補選不應「畫上等號」。

政制及內地事務局昨日回覆查詢時重申，雖然疫情稍為緩和，防疫及抗疫仍是政府及香港社會目前的首要工作，為了符合選舉公平、公開的要求，以及防止疫情擴散，當局現階段並無計劃在2021年換屆選舉前舉行補選。

陳凱欣稱疫情未完 選舉有困難

陳凱欣昨日稱，近日確診數字雖然回落，但前日有多宗個案源頭不明，「一日疫苗未面世，全球都面對疫情威脅」，選舉實行上有困難，涉及大量人流，要確保投票者不受感染，加上不少大型場地如亞博都用作臨時醫院、檢測中心等，亦影響選舉。

現時立法會有5個議席懸空，包括原屬陳凱欣、民主派區諾軒、新民主同盟范國威、社民連梁國雄和工聯會何啟明的議席。區諾軒和范國威早前同樣因被裁定非妥為當選而失去議席。立法會主席梁君彥昨日稱，5席懸空「梗係唔理想」，但他說4席懸空時，立會運作得相當理想。

陳凱欣失去議席對立法會政治陣營分佈影響不大，建制派由42人變為41人，仍坐擁過半議席，在功能組別和地區直選續佔多數，但不足全體議席三分之二，未能通過政改。

至於建制派在九龍西立法會換屆選舉的部署，原本料由陳凱欣、民建聯鄭泳舜和經民聯梁美芬爭取連任。被問到陳凱欣失去議席對建制派安排有否影響，鄭泳舜認為言之尚早，他相信以陳凱欣的能力，一定有其他發聲的平台。

相關字詞﹕民建聯 建制派 劉小麗 陳凱欣 立法會補選

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