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終院拒批上訴許可 陳凱欣失議席 政府：無計劃換屆前補選

【明報專訊】劉小麗2018年參加九龍西立法會補選被選舉主任裁定提名無效，她提出選舉呈請，早前勝訴，在補選勝出的建制派陳凱欣被高院裁定「非妥為當選」。陳其後提出上訴，終審法院昨早拒批上訴許可，陳即時喪失議席。劉小麗表示歡迎裁決，認為是還全部港人一點公道。陳凱欣稱對結果有心理準備，但認為不理想和感到失望，強調自己無愧於立法會議員的職務，今次裁決非因她的過失。對於此出缺議席，政府稱現階段並無計劃在2021年換屆選舉前補選。

上訴方為時任九龍西選舉主任郭偉勳和陳凱欣，分別由資深大律師莫樹聯和大律師呂世杰代表；答辯方為劉小麗，由資深大律師石永泰代表。案件由常任法官李義、霍兆剛和張舉能共同審理。選舉主任一方表示，假如參選人根本不真誠擁護《基本法》和效忠香港特區，法庭已有憲制責任裁定其提名無效。他舉例，有關情况就如一名未合符參選年齡的參選人，一開始便不應參選。

官：沒合理機會解釋立場已損參選權

李官指出，參選人沒有合理機會解釋立場，其參選的憲制權利已經受損，本身已構成重大不當，認為上訴方的說法有錯。選舉主任一方又引述「梁游宣誓案」指出，人大曾對《基本法》第104條釋法，法庭亦有責任處理涉憲制的議題。李官反駁，上述案例只涉議員宣誓，與本案議題無關。陳凱欣一方則表示，除了採納選舉主任一方的說法，認為法庭應按證據裁決，證明選舉出現重大不公的責任亦在劉小麗身上。

終院法官最終在劉小麗一方毋須發言的情况下，稍作休庭後便即時駁回上訴申請，並下令上訴方支付訟費。

劉小麗：還港人一點公道

陳凱欣：要檢討的是當局

劉小麗在庭外表示歡迎裁決，惟認為在目前人權倒退的情况下，裁決不足以保障參選人的選舉權，形容有人仍會因選舉主任「胡亂問佢哋一啲問題」而被取消資格，希望港人不要放棄爭取。

陳凱欣昨午在立法會外見記者，稱2018年11月當選至今都非常努力，今次裁決，「完全係2018年補選前發生的問題，即使時光倒流亦改變不了結局」，形容自己角色被動。至於選舉主任有何錯誤，「現時要檢討的不是陳凱欣，而是當局」。

被問到會否再參選和未來路向，她稱「現時唔會講去邊度」，強調仍會繼續做地區工作，為抗疫出力。她感謝在補選投票給她的10萬多名選民、支持者、前輩、工作伙伴，「未來希望繼續信任和支持我」。

立法會主席梁君彥形容裁決是意料之內，行管會將按陳凱欣出任議員時間，酌情發放特惠金。

建制派發聲明表示，「對於建設力量在議會中失去一名年輕、有抱負、有作為的戰友，我們深感遺憾和惋惜」，並讚揚陳凱欣在地區工作和全港事務都表現積極、勤奮、出色。

相關字詞﹕劉小麗 建制派 立法會選舉 陳凱欣

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