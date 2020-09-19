與妻男友人打架被捕 柳俊江致歉：源於誤解衝動

結婚10年 近日分居辦離婚

柳俊江昨晚在facebook發聲明，表示上周三（9日）晚上發生的衝突源於一場誤會，深深為自己的行為致歉，並對無辜受牽連的太太，以及其他受牽連的人致歉。他又表示，柳太是好太太、好媽媽，一切問題出於自己的誤解和毫無理據的衝動，對於網絡上其他流言蜚語，不欲回應。他寫道：「我會一如以往地，全心全意愛我的家人。亦多謝各位朋友的關心，我們會如常生活。」

曾任電視台記者、39歲的柳俊江，2010年與豎琴家雷康怡結婚，二人育有一子一女。消息稱，柳俊江近日與妻子分居，正辦理離婚手續。

上周三晚上7時許，柳俊江途經觀塘偉業街180號「亞金南洋茶室」，發現38歲妻子與一名25歲朱姓男子用膳，柳二話不說衝入食肆襲擊該男子，餐廳職員見狀報案。警方指出，二人曾於上址互相襲擊，兩人清醒送院治理。兩名男子涉嫌在公眾地方打架被捕，獲准保釋候查，10月上旬須向警方報到。案件交由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進。

餐廳經理：衝入來就郁手 不算太嚴重

亞金南洋茶室經理憶述，當晚一名男子「衝入來就郁手，我都唔知咩事」，又稱被打者「淨係擋」，未見雙方互毆，不算太嚴重，但「有啲枱反咗」，部分食客走出門外避開。他說餐廳沒有東西損毁，不會追究，他不知道對方身分，亦不知道事件起因。