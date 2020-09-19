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年度體能測驗 疑為晉升「搏太盡」 跑測暈倒 救護員一度命危

【明報專訊】將軍澳消防及救護學院前日舉行年度體能測驗，一名救護員參與4800米長跑測驗後呼吸困難暈倒，同袍立即上前急救及把他送院，情况一度危殆，至昨晚轉為嚴重。消息指，暈倒的救護員為局內「明日之星」，體能佳，欲於測驗中取得好成績，疑「搏太盡」致不支暈倒。

暫緩測驗近期恢復 需晉升過試用優先考

消防處回應稱，一名救護員前日下午約3時35分在消防及救護學院參與4800米耐力跑體能測驗，並於下午4時完成後身體不適，兩名體能訓練導師當中一人為救護員，隨即與救護教職員一同為該名救護員提供檢查及護理，並召喚救護車將他送往將軍澳醫院急救，其後再轉送聯合醫院治療。處方稱，該名救護員在耐力跑體能測驗期間並沒有戴口罩。

消防處早前因應疫情暫緩體能測驗，至近期才恢復，當中以需要晉升、通過試用期或已逾18個月未接受測驗的消防員及救護員優先接受測驗。

衝線後呼吸困難 體溫40℃

消息稱，涉事32歲姓梁救護員駐守荃灣區，前日到將軍澳百勝角消防及救護學院出席年度體能測驗，當時連同梁在內有數人在同一時段接受4800米長跑測驗，梁衝線後不久突然呼吸困難暈倒，其他參與測驗者見狀立即棄跑救人。據悉，當時梁體溫一度達40℃，於聯合醫院深切治療部通宵搶救後，體溫已回復正常。

攞A需21分鐘跑4800米 被投訴苛刻

有前線救護員稱，年度體能測驗成績是晉升的其中一項重要參考指標，其中4800米跑因過去曾被同事投訴要求過於苛刻，現時正改革評核標準，其中29歲以下組別的C級及格時間為29分鐘，A級成績則為21分鐘，若單純「求及格」不算苛刻。

據了解，梁入職10多年，現為救護車主管，因體能好及具足夠年資，被上司賞識「等上位」，故他有意於年度體能測驗中爭取好成績，惟疑事前身體未達最佳狀態下「搏太盡」出事。

消防處救護員會主席李偉孝表示，前日事發後工會已立即到醫院探望同事，當時他需插喉搶救，至昨早經部門了解，他情况已好轉。浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德說，不論體能好壞，於運動時若身體狀態欠佳，容易「去得太盡」致不適。他說最近一年受疫情影響，健身室、泳池等康體設施長期關閉，涉事救護員或因缺乏足夠鍛煉，令狀態不足而出事。

同類事故過去亦曾發生。2018年9月，3名見習消防隊長接受4800米跑訓練時暈倒送院，當中兩人情况一度嚴重。

相關字詞﹕體能訓練 體能 救護員 消防員

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