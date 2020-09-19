普檢觀塘最踴躍 梁子超料關九東爆疫

【明報專訊】為期14日的普及社區檢測計劃（全民檢測）本周一結束，共檢測約178萬個樣本。政府發言人回覆本報稱，18區檢測中心登記接受檢測人次中，觀塘區人次最高達17萬，接近整體檢測人次約一成；其次的元朗亦有約15萬；最少則為3萬人次的離島區（見圖）。有醫生估計觀塘參與度高與早前九龍東爆發群組、當區市民較擔心有關。
政府表示，全民檢測無要求市民在居住區域的中心接受檢測，故每區中心數字不能簡單地視作該區參與檢測的人數。例如灣仔和中西區登記檢測人次除以當區人口，比例最高，約分別為39.5%和31.6%，遠高於平均約23%。
元朗其次 離島最少
呼吸系統專科醫生梁子超指出，這不代表兩區居民參與度特別高，主要反映在這些傳統商業區中，可能有較多上班族到就近檢測中心取樣，相信部分未必是當區居民。
至於參與人數最高的觀塘和元朗，梁子超稱兩區非傳統商業區，估計參與者主要是居民，料因早前九龍東區出現爆發群組，當區居民較擔心而踴躍檢測。離島區檢測的人最少，若以檢測人次除以當區人口，亦只有16%，遠低於平均數。梁子超相信檢測中心開放時間短令該區參與人數少。
港府9月5日起為離島鄉郊地區增設6個檢測中心，較其他地區中心遲4天。
（疫情第三波）
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