普檢觀塘最踴躍 梁子超料關九東爆疫

政府表示，全民檢測無要求市民在居住區域的中心接受檢測，故每區中心數字不能簡單地視作該區參與檢測的人數。例如灣仔和中西區登記檢測人次除以當區人口，比例最高，約分別為39.5%和31.6%，遠高於平均約23%。

元朗其次 離島最少

呼吸系統專科醫生梁子超指出，這不代表兩區居民參與度特別高，主要反映在這些傳統商業區中，可能有較多上班族到就近檢測中心取樣，相信部分未必是當區居民。

至於參與人數最高的觀塘和元朗，梁子超稱兩區非傳統商業區，估計參與者主要是居民，料因早前九龍東區出現爆發群組，當區居民較擔心而踴躍檢測。離島區檢測的人最少，若以檢測人次除以當區人口，亦只有16%，遠低於平均數。梁子超相信檢測中心開放時間短令該區參與人數少。

港府9月5日起為離島鄉郊地區增設6個檢測中心，較其他地區中心遲4天。

（疫情第三波）