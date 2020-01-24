港聞

港聞二

抗疫基金留1.5億租酒店檢疫 4.6億供竹篙灣營運7月 6750萬資助街市非接觸付款

【明報專訊】政府向立法會提交第三輪防疫抗疫基金的撥款申請文件，其中建議預留1.5億元，租用2至3間酒店用作檢疫用途，預計可提供約500至1000間房間。政府同時建議預留4.6億元，用作竹篙灣檢疫中心由本月至明年3月期間的營運開支等。

政府第三輪防疫抗疫基金涉款約240億元，其中約有45億直接資助多個行業。檢疫設施方面，食物及衛生局稱，由於竹篙灣新增的檢疫單位料於12月底才落成，鑑於疫情發展不明朗，有需要在新檢疫單位落成前，使用酒店作為指定檢疫設施，以應付可能大增的密切接觸者數量，故建議預留1.5億元，租用2至3間酒店，為期3個月，共提供約500至1000間客房，以應付密切接觸者的需求。

當局稱，經參考最近酒店向由高風險地區抵港，並接受新冠病毒測試後呈陰性旅客所提供的14天住宿價格後，估算酒店房間租用金額為7360萬元，膳食費用為3860萬元，以及有3780萬元用作應急款項。

當局強調，只會在需要時才啟用檢疫酒店，並會在使用下才按每間酒店付費，現已物色數間願提供檢疫服務的酒店。當局指出，檢疫酒店會向受檢疫者提供住宿、餐飲及其他服務，如保安和查詢服務；衛生署會向酒店提供所需支援和指引以監督，並會在批出合約前聯同機電署、屋宇署等視察、檢查和評估酒店設施，確保不會對當區構成風險。

竹篙灣料將有3500檢疫單位

竹篙灣檢疫中心方面，預料今年底前將提供3500個檢疫單位，當局建議預留4.6億元，以應付由本月至明年3月期間的7個月經營開支，平均每月約6100萬元；並提供3300萬元的一筆過家具及設備費用。

另外，當局亦計劃預留約6750萬元，資助公眾街市攤檔使用「非接觸式付款」，每個租戶將可獲劃一5000元的資助，以用作初期安裝費用等，估計約1.2萬個食環署街市租戶，以及約1500個房委會街市租戶受惠。

明報記者

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

高院裁同性伴侶有自動繼承權 官促修訂遺產相關條例「有效婚姻」定義
高院裁同性伴侶有自動繼承權 官促修訂遺產相關條例「有效婚姻」定義
「當局始終不接受同性婚姻」 勝訴人丈夫寄望政策行多一步
「當局始終不接受同性婚姻」 勝訴人丈夫寄望政策行多一步
爭取承認海外同性婚姻 岑子杰敗訴 官：野心太大
爭取承認海外同性婚姻 岑子杰敗訴 官：野心太大
同性婚姻未獲承認 團體：只能「斬件」覆核
同性婚姻未獲承認 團體：只能「斬件」覆核
第四波恐更兇 院舍兩周一驗 驗特定群組耗1.8億 1確診218萬
第四波恐更兇 院舍兩周一驗 驗特定群組耗1.8億 1確診218萬
研跨部門電子系統 整合接觸者資料加快追蹤
研跨部門電子系統 整合接觸者資料加快追蹤
中環滿街酒客 灣仔酒吧6人圍坐一桌 負責人稱勸阻無效
中環滿街酒客 灣仔酒吧6人圍坐一桌 負責人稱勸阻無效
消息：港大實驗室職員初步陽性 料非工作感染
消息：港大實驗室職員初步陽性 料非工作感染
海洋公園重開 暫只接待三成客量
海洋公園重開 暫只接待三成客量
普檢觀塘最踴躍 梁子超料關九東爆疫
普檢觀塘最踴躍 梁子超料關九東爆疫
年度體能測驗 疑為晉升「搏太盡」 跑測暈倒 救護員一度命危
年度體能測驗 疑為晉升「搏太盡」 跑測暈倒 救護員一度命危
襲長毛老翁准保釋 許智峯：較快必寬鬆 市民感不公
襲長毛老翁准保釋 許智峯：較快必寬鬆 市民感不公
屯門老翁染大鼠戊肝 單月3宗
屯門老翁染大鼠戊肝 單月3宗
與妻男友人打架被捕 柳俊江致歉：源於誤解衝動
與妻男友人打架被捕 柳俊江致歉：源於誤解衝動
雲端被入侵勒索 大學生遭「綁架」逃脫
雲端被入侵勒索 大學生遭「綁架」逃脫
終院拒批上訴許可 陳凱欣失議席 政府：無計劃換屆前補選
終院拒批上訴許可 陳凱欣失議席 政府：無計劃換屆前補選
稱疫情已減退 劉小麗：政府有責辦補選
稱疫情已減退 劉小麗：政府有責辦補選
民主派15人涉非法集結 2月開審
民主派15人涉非法集結 2月開審
青年稱8．31捱打索償 警稱未能識別涉案人員
青年稱8．31捱打索償 警稱未能識別涉案人員
涉菲藏毒囚終身 鄧龍威終極敗訴
涉菲藏毒囚終身 鄧龍威終極敗訴
11區康健站邀NGO入標 料明年營運
11區康健站邀NGO入標 料明年營運
前北九法院再納活化 冀新用家還原薩凡納改建
前北九法院再納活化 冀新用家還原薩凡納改建
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張達明再婚 新娘港大同事 被問喜事開心笑 認疫下婚禮難辦
【Emily】張達明再婚 新娘港大同事 被問喜事開心笑 認疫下婚禮難辦
【Emily】香港政研會聯署 撐警隊逐和平獎
【Emily】香港政研會聯署 撐警隊逐和平獎
【Emily】泛珠三角合作會議 林鄭不忘感謝中央
【Emily】泛珠三角合作會議 林鄭不忘感謝中央
【Emily】接受劉慧卿網台訪問 梁君彥：對行政立法關係無咩期望
【Emily】接受劉慧卿網台訪問 梁君彥：對行政立法關係無咩期望