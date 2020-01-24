抗疫基金留1.5億租酒店檢疫 4.6億供竹篙灣營運7月 6750萬資助街市非接觸付款

政府第三輪防疫抗疫基金涉款約240億元，其中約有45億直接資助多個行業。檢疫設施方面，食物及衛生局稱，由於竹篙灣新增的檢疫單位料於12月底才落成，鑑於疫情發展不明朗，有需要在新檢疫單位落成前，使用酒店作為指定檢疫設施，以應付可能大增的密切接觸者數量，故建議預留1.5億元，租用2至3間酒店，為期3個月，共提供約500至1000間客房，以應付密切接觸者的需求。

當局稱，經參考最近酒店向由高風險地區抵港，並接受新冠病毒測試後呈陰性旅客所提供的14天住宿價格後，估算酒店房間租用金額為7360萬元，膳食費用為3860萬元，以及有3780萬元用作應急款項。

當局強調，只會在需要時才啟用檢疫酒店，並會在使用下才按每間酒店付費，現已物色數間願提供檢疫服務的酒店。當局指出，檢疫酒店會向受檢疫者提供住宿、餐飲及其他服務，如保安和查詢服務；衛生署會向酒店提供所需支援和指引以監督，並會在批出合約前聯同機電署、屋宇署等視察、檢查和評估酒店設施，確保不會對當區構成風險。

竹篙灣料將有3500檢疫單位

竹篙灣檢疫中心方面，預料今年底前將提供3500個檢疫單位，當局建議預留4.6億元，以應付由本月至明年3月期間的7個月經營開支，平均每月約6100萬元；並提供3300萬元的一筆過家具及設備費用。

另外，當局亦計劃預留約6750萬元，資助公眾街市攤檔使用「非接觸式付款」，每個租戶將可獲劃一5000元的資助，以用作初期安裝費用等，估計約1.2萬個食環署街市租戶，以及約1500個房委會街市租戶受惠。

明報記者

（疫情第三波）