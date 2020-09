總監:不會視政府撥款理所當然

昨雖天氣不佳,但早上也吸引到數十人排隊等候入場。吳守堅表示,是次重開在口罩措施方面將較嚴謹,除了飲食外,室內外都需戴口罩,吸煙不屬於豁免範圍,故原有吸煙區暫停服務。

吳又稱,今次目標希望每日入園人數達公園容量一半,即1.8萬人,公園也會嚴加控制成本,不會把政府撥款「當作理所當然(take it for granted)」,盼較少依賴撥款。

海洋公園前主席、蘭桂坊協會主席盛智文昨呼籲市民外出消費支持,「就算你不飲酒,帶水去,也帶上你的朋友(Even if you don't drink, bring water, bring your friend)」,又呼籲市民支持海洋公園。

(疫情第三波)