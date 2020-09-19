消息：港大實驗室職員初步陽性 料非工作感染

增3宗確診 連續4日單位數

據悉，港大公共衛生學院實驗室人員每周恆常檢測，最新發現二人初步陽性。消息稱，當中一人經覆檢後證實為「假陽性」，另一女職員過去兩周的化驗工作不涉接觸具傳染性的新冠病毒，初步估計在實驗室感染的可能低，相信可能在社區感染。

港大《學苑》則引述港大醫學院報道，二人中有一人已確診，在瑪麗醫院留醫，她在醫學院實驗室樓6樓工作，同層工作的人要接受病毒檢測，其他曾到訪該層的人亦可免費檢測病毒。

港大回覆查詢表示，兩名港大醫學院工作的職員前晚送院檢測，正等結果，港大已安排消毒兩人工作地點。

多一院友離世 累計103死

本港昨增3宗確診，一宗是從英國抵港51歲女病人，另有觀塘和樂邨鐘聲慈善社確診文員的55歲女家人，以及旺角創興廣場7樓盈館樓面的24歲女家人。昨沒源頭不明個案，亦是連續第4天確診數字單位數。

另外，葵涌豐盛護老院一名81歲男院友昨日離世，本港累計103名確診者死亡。

（疫情第三波）