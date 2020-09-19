中環滿街酒客 灣仔酒吧6人圍坐一桌 負責人稱勸阻無效

6日66食肆被檢控

食物及衛生局長陳肇始昨稱，食環署在9月11至16日巡查6178間餐飲業務處所，並向66名處所負責人展開檢控程序，原因包括餐桌間距離不符合要求、入座率逾50%及顧客在飲食以外時間不戴口罩等。警方和食環署明日會到酒吧等採取聯合行動，強調若有食物業處所違例，當局會採取嚴厲執法行動。

食客圍站傾談 大牌檔：坐低會出聲

食肆及酒吧昨放寬可營業至凌晨零時前，食肆繼續規定4人一枱，酒吧則限2人一枱，部分持食肆牌的酒吧昨容許顧客4人一枱。不過，部分食肆涉違規，深水埗有大牌檔出現5人一枱，言談甚歡。負責人李先生稱在他們入座時已分開他們，但留意到他們會聚在一起聊天，「一見到就分開，無辦法，他們站着傾談，你又不可不做其生意。如見他們坐低就會出聲，因為一坐就犯法」。

面對半夜要關門，酒吧業大聯盟召集人梁立仁估計，生意額只能提升一至兩成，有些中環區酒吧過往晚上11時才開門，「唔通開完燈就熄燈？」他預計一成酒吧寧願繼續停業。

酒吧夜總會盼放寬人數營業時間

酒吧及夜總會限2人一桌，蘭桂坊協會主席盛智文盼放寬至4人一桌，他理解政府放寬措施需循序漸進，但只要做好防疫，例如勤消毒，不論4人一桌或2人一桌都可以。娛樂界權益關注組主席陳潤蓮亦稱，夜總會2人一枱「做唔到，捱住蝕」。兩個業界的代表都要求放寬營業時間，盼改為下午6時至早上6時。

卡拉OK「Red Mr」代表羅清瑤預計重開後生意額只達過往三四成，盼政府能和業主協商爭取租金寬免。

（疫情第三波）