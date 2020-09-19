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港聞二

研跨部門電子系統 整合接觸者資料加快追蹤

【明報專訊】衛生署追蹤新冠病毒個案、輸入資料等主要是人手操作，在第三波疫情曾現「甩漏」，曾有密切接觸者沒送入檢疫中心。食物及衛生局長陳肇始昨稱，將開發電子系統，整合衛生署、醫管局及其他政府部門等資料，加快追蹤工作。

上月走漏須檢疫印傭

上月一名確診者的印傭被列為密切接觸者，原要入檢疫中心，印傭因白血病入院，執行檢疫令的人員以為印傭因出現新冠病毒病徵而入院，醫管局沒被通知該印傭是密切接觸者，最終印傭在東區醫院住院一個月後確診，逾50人要檢疫。

陳肇始昨說，食衛局會聯同創科局等研發一個內部資訊平台，會聯繫多個相關部門或機構的資訊系統，以電子方式統一蒐集追蹤接觸者所需的資料，簡化現時以人手為主的資料蒐集、輸入和分享程序，加快追蹤密切接觸者。

衛生署長陳漢儀解釋，該電子系統會整合衛生署、醫管局及其他政府部門的資料，例如若衛生署晚上收到檢測報告，但相關病人留的電話是辦公室電話，衛生署未必能即時聯絡病人或相關私家診所，希望透過該電子系統找到現存資料，令衛生署可加快聯絡到病人。

此外，中央將在亞博館旁興建臨時醫院，以及擴充亞博館內的社區治療設施，醫管局行政總裁高拔陞表示，除了發展局和建築署提供配套及支援，醫管局作為使用者亦有提供運作上的意見和需求，如感染控制配置等，「最重要起出來的設施我們用得到、合用」。至於有否足夠醫護營運相關設施，高說，醫管局正研究人手調配方案，需要時可找私家醫護幫忙，會預先拍片讓醫護了解運作。

政府計劃委託港大深圳醫院，為原本預約了在醫管局覆診、因疫情不能返港的居粵港人診症，被問病人病歷如何交予港大深圳醫院，高拔陞說病人需主動申請，會透過電子健康紀錄互通系統「醫健通」，將病人病歷下載到檔案中，再交予港大深圳醫院，但不會與深圳醫院電子系統互通。

（疫情第三波）

相關字詞﹕臨時醫院 醫管局 食衛局 衛生署 疫情第四波 疫情第三波

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