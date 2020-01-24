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第四波恐更兇 院舍兩周一驗 驗特定群組耗1.8億 1確診218萬

【明報專訊】港府為抗第三波新冠病毒疫情加強檢測，除斥5.3億公帑推普及社區檢測，7月中起耗1.83億元為安老院職員、的士司機及食肆員工等特定群組驗近50萬個樣本，發現84宗確診，即平均每宗確診耗資近218萬元。食物及衛生局預料第四波疫情或較第三波嚴峻，昨宣布特定群組檢測會恆常化，其中院舍員工昨起獲安排第三輪驗病毒，未來會14日驗一次。不過，第二輪參與人數較第一輪少20%，有院舍業界人士預計疫情緩和下第三輪參與率或更低，又透露業界擬中秋放寬家屬探訪，但要預約及限時。

食衛局長陳肇始昨表示，預計第四波疫情或在冬季出現，之前三波疫情一波較一波嚴重，且病毒會變異，估計第四波或較第三波更嚴峻，每日確診數字或更高。

陳又說，下一波或與冬季流感高峰期一同來臨，政府10月內會分階段推出不同流感疫苗接種計劃，呼籲市民盡早接種。中秋和國慶節將至，陳說：「在傳統喜慶日子，大家放假都比較雀躍，有慶祝、聚會，呼籲大家保持社交距離，雖然（措施）有放寬，但外出時能否將時間減短？去餐飲時應將除下口罩時間縮短，進食後戴回口罩……現階段雖然疫情緩和，但也不是零風險。」

特定群組檢測恆常化

第三波疫情有多間院舍爆疫，有29名死者是院舍長者，佔第三波死亡人數約三成。陳肇始說，當局會將特定群組檢測恆常化，以自願形式推行，其中院舍員工昨起獲安排接受第三輪病毒檢測，未來14日驗一次；其他群組如的士司機、食肆員工和街市員工等，仍在討論是定期重複檢測還是抽樣檢測，亦會與其他政府部門溝通，例如若教育局認為復課需配合大量檢測，食衛局可安排。

院舍昨推第三輪 業界料低參與

政府在7月為特定群組檢測時，直接採購華昇診斷中心、中龍檢驗認證（香港）有限公司及Prenetics的服務。政府昨重申，現時採購採樣及檢測服務時一般以具競爭性採購程序進行。

社署在7月中及8月中委派華昇診斷中心為全港安老院、殘疾人士院舍及護養院的員工做兩輪檢測，據社署資料，首輪共採集及檢測逾32,600個咽喉拭子樣本，發現1宗確診；第二輪收集及檢測了約26,100個咽喉拭子樣本，發現3宗確診及1宗「復陽」個案。換言之，第二輪檢測參與者較第一輪少20%。

院舍擬中秋放寬探訪 須預約限時

香港安老服務協會委員李輝表示，首輪由華昇派人到院舍為員工採樣，第二輪是華昇派採樣套裝，員工自行採樣，昨開始的第三輪也用第二輪方法。李估計，首輪檢測正值疫情最嚴重時，大家較重視，而第二輪需員工自行採樣，且當時疫情已稍回落，故參與人數較少，她估計現疫情進一步緩和，參與率或更低。

院舍在7月後禁探訪，李輝說，中秋節是團圓的日子，業界希望讓院友與家人相見，會觀察未來10多日，若疫情繼續受控，會考慮讓家屬探訪，但要採取防感染措施，包括探訪前要先預約，探訪時間限制在約1小時，家屬入院舍要戴口罩及消毒等。

李輝又說，為符合通風、採光等要求，現時院舍房間之間的隔板為1.2米高，但第三波疫情顯示，隔板太矮容易有飛沫傳播，建議檢視有關設計，可將隔板加高，再在每間房加設抽風機等設施，確保空氣流通，以應對之後的疫情。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕陳肇始 院舍爆發 特定群組檢測 疫情第四波 疫情第三波

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