同性婚姻未獲承認 團體：只能「斬件」覆核

「不覆核就無法享權利？」 盼政府勿為難

彩虹行動發言人陳諾爾（Tommy仔）表示，就海外已婚同性伴侶在港享有同等權利的問題已爭取了10多年，過去有勝訴案件，包括涉及共同報稅、公務員伴侶福利，以及QT案等，但岑子杰今次「一次過」就不承認海外同性婚姻提出司法覆核卻敗訴，顯示本港歧視問題嚴重。他又謂，每次申請司法覆核都所費不菲，「是否不司法覆核，就無法享有這些權利呢？」他希望政府不要為難同性戀者，法庭可作出合情合理的判決。

女角平權協作組成員煒煒表示，同性戀者需要就各項權益及福利「逐單逐單打」，認為構成極大不便。對於岑子杰敗訴，她說「大家都覺得在原訟庭贏的機會便很微」，而過去QT案、梁鎮罡案等都需經過上訴。她認為，高等法院「不會夠膽作出重大決定」，要待終審法院這層級才可處理這種爭議。

就岑子杰案，婚姻平權協會就高院原訟庭作出的裁決表示失望。協會表示，法庭錯過了推進海外已婚同性伴侶法律地位的機會。至於已婚同性伴侶繼承居屋單位案勝訴，協會表示歡迎裁決，指是次裁決是「性／別小眾」平權路上另一次重要勝利。