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爭取承認海外同性婚姻 岑子杰敗訴 官：野心太大

【明報專訊】7年前與同性伴侶在美國紐約結婚的彩虹行動成員、社民連副主席岑子杰早前入稟高等法院，要求法庭聲明本港法例不承認海外同性婚姻的做法違憲。高等法院昨日頒下判辭，重申本港婚姻法律不容許同性婚姻，形容今次覆核要求法庭視同性和異性婚姻完全同等，野心太大，裁定岑敗訴。

申請人岑子杰在庭外質疑，是次判決等同法官承認現行制度對同性戀者構成歧視和不公，市民目前仍要將相關政策逐一帶上法庭覆核才有勝算。對於法官形容是次覆核太大野心，他批評說法荒謬，如「一條叉燒就唔會畀你賣，但斬開十嚿、逐嚿賣就可以賣畀你」。他說在索取法律意見後才決定會否上訴。

官：仍有權覆核特定政策

申請方早前爭議，本港法例只承認海外異性婚姻、不承認海外同性婚姻的做法，有違《基本法》第25條和《人權法》第22條中涉法律平等的條文。法官周家明在判辭中引述「QT案」指出，《婚姻條例》只承認一男一女的異性婚姻，重申本港的婚姻法律並不容許同性婚姻，基本法和人權法均不會提供有關保障。周官表示，申請人仍有權就特定政策或法定條文提出覆核，每宗覆核成功與否將視乎個別情况。

就申請方以海外異性婚姻作比較，周官認為兩者未必相似，例如離婚權只屬已婚者的權利，同性和異性伴侶無法從中類比。周官指出，法庭需考量特定議題的背景和情况，不能憑空解答。

周官又指出，安理國際律師事務所去年6月受平機會委託發表《香港法律對不同關係的承認和對待》的研究報告，認為很多現行政策面對性傾向歧視的挑戰時，將變得不堪一擊，部分政策甚至可能違憲，惟申請人今次要求法庭將同性和異性婚姻完全視為同等，實屬野心太大（too ambitious）之舉，最終裁定申請人敗訴，並須支付訟費。

【案件編號：HCAL2682/18】

相關字詞﹕高等法院 岑子杰 司法覆核 婚姻平權 同志平權

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