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「當局始終不接受同性婚姻」 勝訴人丈夫寄望政策行多一步

【明報專訊】司法覆核獲勝，申請人吳翰林（Edgar）與同性丈夫Henry接受本報訪問均表示感開心，Edgar稱一方面可解決Henry或無法繼承物業的煩惱，另一方面亦為其他同性伴侶爭取了權益。Henry說，當局始終不接受同性婚姻，寄望同性伴侶的政策可以「行多一步」，為他們提供法律保障及心靈慰藉。

勝訴人：明明我倆一起供樓裝修

Edgar與Henry現年同是三十出頭，同住於Edgar名下居屋單位，兩人未立遺囑。Edgar說，普通人正值壯年，自然不會思考死後分配遺產的問題，但在現行法例下，除非他預先立遺囑，否則Henry的配偶地位不獲法律承認，將失去遺產繼承權，包括該居屋單位。他說，「明明我倆一起供樓，一起做裝修，層樓是最貼身的地方」，Henry卻無法與其他異性伴侶一樣享有自動繼承物業的權利，所以決定興訟。

基於終審法院去年對梁鎮罡案的裁決，本港《稅務條例》已修改字眼，同性伴侶現時可合併報稅。Henry提到他和Edgar早已更新個人資料，主動合併報稅，笑稱「正常人報稅怎會開心，我們首次一起報稅，卻感到很奇妙、很興奮」。

政策改變較不斷訴訟實際

Henry形容很多在異性伴侶眼中微不足道的事情，對二人都有非一般的意義。例如他買保險時，曾將Edgar的名字寫在保單受益人一欄，卻被保險公司告知未必會受理。對於同日裁決的岑子杰同性婚姻案則敗訴，Edgar說感到失望，比起同志族群針對各項福利及權益入稟法庭，他認為全面的政策改變更實際。

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 遺產繼承 居屋 婚姻平權 同志平權

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