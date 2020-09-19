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高院裁同性伴侶有自動繼承權 官促修訂遺產相關條例「有效婚姻」定義

【明報專訊】男同志3年前在英國與男友結婚，早前就丈夫的居屋繼承權提出司法覆核，認為現行涉及遺產繼承的法例不承認同性婚姻，令其丈夫無法繼承物業，做法屬違憲。高等法院昨日頒下判辭，法官周家明表示，條例對異性伴侶及同性伴侶存有差別待遇，並欠缺合理解釋，構成非法歧視。周官又指出，一旦給予同性伴侶繼承權，不見得會破壞法例完整性，亦無證據證明會對傳統婚姻制度有害，故裁定申請方勝訴，並表明要修訂涉案條例中「丈夫」、「妻子」及「有效婚姻」的定義，下令訴訟雙方在21日內向法庭交文件。

周官在判辭指出，申請人吳翰林於2017年與男友在英國倫敦結婚，翌年購入一個居屋單位供二人同住。根據房委會的居屋政策，吳及同性丈夫不能「聯名」持有單位，吳離世之後，單位不會轉至其丈夫名下。周官指出，本案重點在於兩條條例，其中《無遺囑者遺產條例》列明「有效婚姻」只涵蓋異性伴侶，不包括同性伴侶，如果吳未立遺囑之下離世，其丈夫將無法繼承財產。另根據《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》，如果其中一名同性伴侶逝世，在生的伴侶須證明自己在財政上依靠死者生活，才能從遺產中分發贍養費，做法與異性伴侶不同。

官：異性同性伴侶待遇不同屬歧視

對於律政司一方指本港婚姻法為異性伴侶賦予特殊地位，異性伴侶須承擔法律責任供養另一半，所以不能與同性伴侶同等看待，周官表明不同意，稱法例原意是防止死者逃避供養他人的責任，當中包括死者在法律責任上要照顧的人，也包括道德責任上要照料的人，例如父母及兄弟姊妹。周官稱，法例將同性伴侶排除在外，代表只有異性伴侶有法律責任照顧伴侶，而同性伴侶就另作別論，這種看法是錯誤的，反映法例對異性伴侶及同性伴侶存有不同待遇。

「享繼承權不見得破壞法例完整性」

周官引述梁鎮罡案的終院判辭指出，如有正當理由支持，上述差別待遇便不構成歧視；如果差別待遇並無合理解釋，就屬歧視。律政司指本港婚姻法有三大目的，包括維護傳統的一男一女婚姻制、鼓勵未婚的異性伴侶成家立室，以及維持法例的連貫性；惟周官強調，即使法例否定同性伴侶的遺產繼承權，亦無助促進該些目的。一旦給予同性伴侶繼承權，不見得會破壞法例完整性，亦無證據證明會對傳統婚姻制度有害。因此，法例對異性伴侶及同性伴侶的差別待遇不合邏輯，亦欠理據支持，無疑屬歧視，故裁判申請方勝訴。

另外周官提到，由於申請人並非締結民事結合，所以沒有資格要求法庭審視民事結合者的遺產繼承權事宜，加上各國對於民事結合者的法例不同，法庭不會處理這方面的議題。周官下令政府一方須向申請人支付九成訟費，惟申請人挑戰民事結合者權益一事失敗，須自行承擔餘下一成訟費。

律師：客戶關注子女同性伴侶分遺產

因應法庭裁決，財富承傳策劃協會主席蘇文傑律師表示，同性伴侶處理遺產繼承時與異性伴侶一樣，均要出示註冊證明文件。他又稱，曾接觸過一些「上一輩」的客戶，他們的子女有同性伴侶，這些客人未必認同同性婚姻，但過去亦不用擔心遺產傳承的問題，因為子女的同性伴侶過去無法獲分配遺產；但現在法庭裁決，蘇認為這些客戶將會關注有關的改動。

【案件編號：HCAL3525/19】

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相關字詞﹕高等法院 司法覆核 遺產繼承 同志平權

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