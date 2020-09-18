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2020年9月18日星期五
港聞二
就業不足率3.8% SARS後最高 5.2%持學位者失業 學者料保就業首期結束企業將裁員
油麻地北河同行改名轉讓舊伙計 明哥：理念少許不同 新老闆：繼續派飯
組織料疫下少一成社企 數目倒退5年前
食肆樓面確診 病發續上班5日 6本地個案3源頭不明 許樹昌籲中秋嚴守限聚
體育館圖書館重開 家長消毒波枱滴露抹書
次期保就業首批獲款僱主 1/4違諾遭扣款
料買兩倍人口劑量 購疫苗申84億
港深醫院覆診港人 需自行申病歷
胡志偉倡泛民議會綑綁投票 包括民生議題 多名議員指操作難
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黎智英刑恐案 律政司上訴
兩市區寮屋村將收地 當局研原居民特惠補償
藍田邨老翁 染大鼠戊肝
鐵騎士捲泥頭車底不治 泥頭車無許可證擅入路段 承辦商：已警告分判商
詐騙8000萬洗錢1.4億 城大前教學助理囚12年
墮低息貸款騙局 百人遭騙220萬
野戰迷兇案 戰友妨公正接贓罪脫 死者兄：母9個月回不到家
消防隊目遭伏擊斬傷
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【Emily】六合彩復投6個鐘 投注額1100萬
【Emily】唔講「冧巴貼士」 許正宇叫記住1014
【Emily】陳凱欣執屋搵番單反 「記錄另一階段人生」
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【明報專訊】（請看附圖）
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