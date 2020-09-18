野戰迷兇案 戰友妨公正接贓罪脫 死者兄：母9個月回不到家

不欲續發酵 只盼被告「承受因果」

本案共有4人於高等法院受審，包括地盤工人嚴汝衡（27歲）、海事處小輪助理員周正賢（21歲）、冷氣技工黃朗祺（24歲）和剛於昨日脫罪的黃暐浩（21歲）。前三人被指前年5月28日一同謀殺死者郭葦諾（終年20歲），經審訊後周正賢謀殺罪成囚終身，嚴汝衡誤殺罪成囚7年半，黃朗祺則謀殺罪及交替的誤殺罪不成立。

弟死逢小孩出生 躲廚房偷哭

比死者年長10多年的同母異父兄長謝浩彥表示，當初因擔心弟弟沉迷電腦，鼓勵他參加童軍等活動，他後來亦漸漸愛上野戰，豈料卻因而喪命。其時正值自己將迎來第一個小孩，「（當時心情）形容不到，好百般交集……有新的家庭成員，但同時失去我好愛惜的家庭成員，好矛盾」。

謝形容，起初不時趁家人睡着時獨自在廚房邊吸煙邊落淚，母親甚至無法返回與葦諾生活的單位居住。隨着時間過去，謝決定嘗試走出傷痛，慢慢面對葦諾的離去，「我同媽咪講，我掛住佢，可以放喺心內，唔需要喺屋企愁眉苦臉，日子耐咗，對邊個都唔好」。最終母親事隔8、9個月才重新返回家居住。但自案件進入審訊階段，謝收到證人傳票時，母親情緒亦再次波動。

被告稱死者不誠實 兄：無傷天害理

其中一名被告周正賢出庭自辯時，形容葦諾與其他人交易野戰裝備時不太誠實，謝稱自己沒親身經歷相關事件，故不希望細嚼被告說法，「倒不如堅持自己認識嘅細佬係點」，深信弟弟愛惜家人，「至少無做傷天害理嘅事」。

他慨嘆，無論弟弟犯下什麼錯事，「𠵱家真係無咗條生命，你（被告）又會開心咩，呢個世界係消失咗一個人，無咗一個人，你自己（被告）諗下……無論判決如何，你哋（被告）自己有無做過，到最後自己承受自己嘅因果」。