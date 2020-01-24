墮低息貸款騙局 百人遭騙220萬

深水埗警區前日進行「勇戰者」行動，拘捕6男4女，介乎25至46歲，包括詐騙集團骨幹成員，部分人有黑社會背景。警方又搜查長沙灣兩個商業單位，其中一個為詐騙集團的電話推銷中心（cold call centre），並檢獲7.1萬現金、一批電腦、電話、信貸文件及電話推銷「劇本」等。警方經調查後相信受害人逾百名，涉及騙款逾220萬元。

警拘10人 檢電話推銷「劇本」

警方指出，7及8月警方收到3名約40至60歲市民舉報，收到聲稱銀行職員來電，稱可提供10萬至60萬元低息貸款，受害人表示有興趣後，對方會指示他們到長沙灣青山道一商廈單位做信貸評估，收費5200元至49,000元不等。完成評估後，受害人聯絡銀行，方知道根本無該筆貸款提供。警方調查後，發現騙徒租用該商廈附近另一商廈單位作為「大本營」及電話推銷中心。警方稱集團分工仔細，有人負責電話推銷、預備信貸報告及文件、接見及游說工作，以及處理犯罪得益等。

警方表示，今年上半年接獲278宗財務中介騙案，較去年同期上升157%，提醒市民若有需要可到公司註冊處免費查閱持牌中介名冊，任何壓力測試或財務審查均不用收費，若懷疑受騙應致電防騙易熱線18222。