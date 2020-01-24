墮低息貸款騙局 百人遭騙220萬

【明報專訊】10人涉嫌訛稱銀行職員提供低息貸款並誘騙受害人付款做壓力測試被捕，逾百人被騙去共逾220萬元。警方稱，今年上半年接獲278宗財務中介騙案，較去年同期上升157%。
深水埗警區前日進行「勇戰者」行動，拘捕6男4女，介乎25至46歲，包括詐騙集團骨幹成員，部分人有黑社會背景。警方又搜查長沙灣兩個商業單位，其中一個為詐騙集團的電話推銷中心（cold call centre），並檢獲7.1萬現金、一批電腦、電話、信貸文件及電話推銷「劇本」等。警方經調查後相信受害人逾百名，涉及騙款逾220萬元。
警拘10人 檢電話推銷「劇本」
警方指出，7及8月警方收到3名約40至60歲市民舉報，收到聲稱銀行職員來電，稱可提供10萬至60萬元低息貸款，受害人表示有興趣後，對方會指示他們到長沙灣青山道一商廈單位做信貸評估，收費5200元至49,000元不等。完成評估後，受害人聯絡銀行，方知道根本無該筆貸款提供。警方調查後，發現騙徒租用該商廈附近另一商廈單位作為「大本營」及電話推銷中心。警方稱集團分工仔細，有人負責電話推銷、預備信貸報告及文件、接見及游說工作，以及處理犯罪得益等。
警方表示，今年上半年接獲278宗財務中介騙案，較去年同期上升157%，提醒市民若有需要可到公司註冊處免費查閱持牌中介名冊，任何壓力測試或財務審查均不用收費，若懷疑受騙應致電防騙易熱線18222。