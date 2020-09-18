鐵騎士捲泥頭車底不治 泥頭車無許可證擅入路段 承辦商：已警告分判商

事發於昨早近9時半，一輛電單車沿中區半山波老道落斜行駛，至寶德臺對開時與一輛泥頭車相撞，電單車被捲入泥頭車底，鐵騎士被困車底，重創昏迷，消防趕至將他救出，再由救護員送往律敦治醫院搶救，延至近11時證實不治。重型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，獲准保釋候查，10月中旬須向警方報到。港島總區交通部特別調查隊正跟進調查。

司機涉危駕被捕 事發無越線

現場消息指出，涉事泥頭車當時正沿波老道東行上山，因天雨慢駛，駛至寶德臺對開時，司機聽到車發出金屬摩擦聲遂停車了解，發現一輛電單車及鐵騎士捲入車底，遂報警求助。據悉，當時泥頭車正前往波老道的英基港島中學校舍重建地盤工作，事發時無越線。死者50歲姓梁，駕駛的電單車由一名姓羅男子持有。

運輸署2012年6月起把波老道劃為禁區，禁止重4公噸或以上車輛駛入，巴士及獲運輸署發出許可證者可豁免。車牌登記資料顯示，肇事泥頭車重達30公噸。

承辦商稱分判商事前未告知無證

運輸署回覆稱，除巴士及經由運輸署署長發給許可證者外，全日一律禁止重逾4公噸車輛駛入上述禁區。根據紀錄，運輸署無向涉事泥頭車發出禁區許可證。工程承辦商利基建築有限公司向死者家屬表示深切慰問，涉事泥頭車所屬運輸公司為利基的分判商。

利基稱，工程期間一直有為旗下駛經波老道、重4公噸或以上車輛申請許可證，經初步了解，分判商未就涉事泥頭車申請相關許可證，事前分判商未告知承辦商涉事車輛會駛經該路段。利基已嚴厲警告該分判商不能再發生同類事件，亦全力配合警方調查事故原因及詳細經過。