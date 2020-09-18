管浩鳴：通關後赴台商陳同佳自首

回應「窩藏罪犯」說法

陸委會：不接受惡意指控

台灣陸委會昨午舉行例行記者會，中央社報道，陸委會發言人邱垂正稱台灣刑事警察局已與香港警務處建立單一聯繫窗口，如陳同佳確定赴台，隨時可透過窗口聯絡安排、依法辦理，強調案件唯一關鍵在於港府責任感及陳同佳真實投案意願。

此外，有報道5名早前經東沙島偷渡至台灣的香港反修例示威者，遭扣查於高雄。保安局長李家超較早時稱警方已向台灣查詢、籲台灣勿窩藏罪犯；又呼籲台灣依法處理涉事港人後，將他們送返香港。邱垂正昨在記者會證實收到港方查詢，會在了解後再處理；對於「不要窩藏罪犯」說法，他強調陸委會不接受惡意指控。

被問到5名香港示威者詳細情况，邱垂正未正面回應，僅稱外界流傳各項信息或有其特定目的，對整個機制、個人可能造成傷害，不會針對個案說明；他稱台灣支持香港民主，但台灣是法治社會，基於安全及風險考慮，絕不鼓勵以非法方式赴台。