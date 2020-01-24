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向晴軒失USB 涉121理大生求助資料

【明報專訊】明愛向晴軒一名社工本月初遺失USB裝置，內有為理工大學學生提供情緒支援熱線服務「為理在線」的資料，共121名學生受影響。理大表示當中數個檔案未加密，明愛則稱所有資料均有加密處理。接獲求助的油尖旺區議員李傲然表示，有事主哭訴非常擔心個人資料被不法使用，他批評向晴軒處事嚴重失當；對於明愛與理大就加密的說法有矛盾，他要求明愛從速全面交代真相，及對所有求助人提出補償方案。

李傲然表示，前晚接獲3名學生求助，稱向晴軒通知遺失了他們的資料，但未有提出補償方法。他向理大初步了解，知道涉事的USB載有2016至2020年間的資料，涉及學生全名、身分證號碼、學生編號及情緒輔導內容，但有部分檔案未加密。

理大昨回覆，表示收到明愛向晴軒通知遺失存有理大學生個人資料的USB，據了解，裝置內幾乎全部資料檔案已加密，惟其中數個檔案未加密，涉及數名學生的資料。理大表示十分關注事件，已要求明愛立即向個人資料私隱專員呈報個案，及從速通知相關學生，並向大學交報告。

明愛：所有資料已加密

理大：數個檔案未加密

香港明愛昨晚表示，9月7日得悉負責的社工於9月4日遺失有關USB裝置，有121名學生受影響，而裝置內所有資料均有加密處理。明愛說已就事件報警及通知私隱專員公署，並與理大身心健康及輔導處密切聯繫，希望盡快把事件的影響減至最低；除了個別學生未能聯絡，已通知所有受影響的學生。

明愛表示，機構就事件中的個別人為疏忽感到萬分抱歉，並對所有受影響的學生、理工大學及引起的公眾關注衷心致歉。機構紀律處分相關同事，並已成立專責小組處理及全面檢討，避免同類事件再發生。

區議員：市民對明愛失信心

李傲然稱事件反映明愛向晴軒處理嚴重失當，任何情况下遺失求助人個人資料都不能接受，是次事件令公眾對明愛完全失去信心，並認為香港明愛應盡早退出社福界。他亦質疑，明愛與理大雙方就檔案是否全部加密處理說法有矛盾，要求明愛交代。本報昨晚向明愛跟進查詢，暫未獲回應。

私隱專員公署表示，已收到涉事機構相關資料外泄事故通報。公署關注事件，並已按既定程序就事件展開循規審查，現階段未能透露詳細資料。

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