胡志偉倡泛民議會綑綁投票 包括民生議題 多名議員指操作難

公民黨黨魁楊岳橋表示，所有團結民主派的建議均值得深思，該黨持開放態度。

民主黨主席胡志偉、副主席尹兆堅昨與傳媒茶敘，胡志偉表示以往民主派的投票取態不一，建議日後可研究統一意見，以大原則「套起法案」，舉例垃圾徵費表面屬民生項目，但執法問題牽涉為政府充權，稱這點可作為民主派否決法案的原則。他續稱，目前民主黨的抗爭意志有提升，去年區議會選舉亦有多名黨內新人當選，相信會修正過去公眾認為民主黨「老態」的觀感。

尹兆堅稱本屆抗爭意志最强

指主辭派未交代長遠應否選

尹兆堅表示，理解部分市民對民主黨議員信心不足，但認為這觀感並非全然基於事實，他稱該黨過去一年連番遭「警暴」打擊，「我是和理非，但都背負多條控罪」，認為本屆民主派議員的抗爭意志屬歷屆最強。民主黨近日應邀與「主辭派」辯論議員去留，但尹說網上反應淡靜，亦有「主辭派」冷待論壇，質疑「是否表示道理在我們（主留派）一方？」尹又認為，目前討論的焦點有誤，因去留不是終局，稱「主辭派」未能清楚交代長遠應否繼續加入議會、離開議會後的打算。

毛孟靜同意投票不一削信任

對於胡志偉的議會投票建議，議會陣線毛孟靜認同，民主派投票取態不一突顯缺乏溝通，或削弱市民信任，認為有關建議可行，但稱綑綁投票民生議題有困難，舉例具爭議的教育撥款，「逼（教育界立法會議員）葉建源獨家投贊成票，然後我們全部反對？」

張超雄：民生議題難有共識

邵家臻：若反對全民退保陷兩難

工黨張超雄說，一致投票可增加民主派力量，認為值得商討投票原則，但預計民生、經濟等議案上較難達成共識，「特別牽涉某些功能組別，有關議員可能一定要支持某些議案」。

社福界邵家臻認為，延任議員要制訂新的投票策略，但過去投票反映民主派難於民生議題達共識，舉例自己全力支持全民退保，沒妥協餘地，倘民主派綑綁投票反對項目，他將陷入兩難。