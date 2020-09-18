港深醫院覆診港人 需自行申病歷

食衛局：病人同意可助傳 林志釉憂私隱欠監管

徐德義昨稱，知道市民關注資料傳送問題，該計劃下病人要自行申請醫療紀錄並交予當地醫生，內地醫護不能直接查閱醫管局電腦系統或電子健康紀錄系統的資料。食衛局昨晚回覆，據建議，醫管局普通科門診或專科門診病人可在2021年7月或兩地檢疫失效前，在港大深圳醫院接受資助診症，醫管局在患者同意下會協助將病歷傳至港大深圳醫院。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，不少港人住大灣區，安排他們返港覆診有困難。她認為若港人在內地求醫，內地醫生有需要查看必要的病歷，但她不同意醫管局電子系統與深圳醫院直接接通，亦不同意將深圳醫院納入醫管局屬下醫院之一，憂出現黑客入侵等保安和技術問題，亦關注病人私隱或外泄。馬認為可利用「醫健通」向港深醫院提供部分必要的病人資料，但必須先獲病人及本港醫生同意。

醫委會病人組織業外委員林志釉表示，病人在本港求醫，醫生均受香港專業守則監管，質疑非香港醫生在外地治港人如何受監管。他亦關注病人私隱和病歷泄漏問題，例如香港醫生或非香港醫生在本港境外，將病人資料售予某機構或藥廠，是否違反本港法例、受本港法例監管等，認為政府須劃清有關法律責任。

徐德義昨被問到是否最快10月1日可推健康碼，他說若要恢復兩地人流，需待兩地疫情都受控、風險相若，才可開始討論細節，但現未是時候。行會成員、經民聯林健鋒認為10月1日前不太可能通關，因十一黃金周很多人會穿州過省，而香港疫情仍持續，若大規模開放予港人到內地，相信內地會擔心兩地居民交叉感染，估計會在十一後才推健康碼。

（疫情第三波）