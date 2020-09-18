料買兩倍人口劑量 購疫苗申84億

確保部分疫苗無效仍夠用

政府昨向立法會提交第三輪防疫抗疫基金的撥款申請文件，其中約84.4億元會用作採購疫苗，包括約4.6億元參加COVAX機制，冀採購涵蓋本港人口35%的疫苗劑量，估計平均每劑成本約90元；另約50.5億元向藥廠採購最少兩種疫苗，推算平均每劑約170元，數目預計是本港人口總數的兩倍，連同透過COVAX採購的疫苗，總劑量將是本港人口數目的220%至235%，以確保即使部分疫苗最終測試不是有效，都有足夠疫苗為市民大規模接種。另有逾29.3億元預留作接種疫苗、運輸、貯存、科技平台等費用。

擬申30億營運臨時醫院社區治療設施

此外，政府計劃申請逾30.4億元，供醫管局營運社區治療設施和臨時醫院。

不過，隨着第三波疫情回落，醫管局昨稱僅3人在亞博館社區治療設施留醫，今起會停用該設施，留作備用。醫管局總行政經理庾慧玲說，需要時可在數日內重新啟用亞博館設施。

中央將在亞博館增加社區治療設施，以及興建臨時醫院，食物及衛生局副局長徐德義說，有關計劃需繼續進行，因不少專家都預計冬季或出現第四波疫情，「每次面對高峰時都好大壓力，尤其是醫療系統的壓力，及檢測、檢疫等，或突然要大量硬件處理，不能到時才做，要之前做好準備工夫」。

（疫情第三波）