港聞

港聞一

料買兩倍人口劑量 購疫苗申84億

【明報專訊】政府向立法會申請逾84億元撥款採購新冠病毒疫苗，當局料會採購本港人口總數逾兩倍的劑量，即使部分疫苗最終研發不成功，都有足夠疫苗為市民大規模接種。至於醫護、安老院舍院友、60歲以上者及長期病患者等可優先接種，預計涉300萬人。

確保部分疫苗無效仍夠用

政府昨向立法會提交第三輪防疫抗疫基金的撥款申請文件，其中約84.4億元會用作採購疫苗，包括約4.6億元參加COVAX機制，冀採購涵蓋本港人口35%的疫苗劑量，估計平均每劑成本約90元；另約50.5億元向藥廠採購最少兩種疫苗，推算平均每劑約170元，數目預計是本港人口總數的兩倍，連同透過COVAX採購的疫苗，總劑量將是本港人口數目的220%至235%，以確保即使部分疫苗最終測試不是有效，都有足夠疫苗為市民大規模接種。另有逾29.3億元預留作接種疫苗、運輸、貯存、科技平台等費用。

擬申30億營運臨時醫院社區治療設施

此外，政府計劃申請逾30.4億元，供醫管局營運社區治療設施和臨時醫院。

不過，隨着第三波疫情回落，醫管局昨稱僅3人在亞博館社區治療設施留醫，今起會停用該設施，留作備用。醫管局總行政經理庾慧玲說，需要時可在數日內重新啟用亞博館設施。

中央將在亞博館增加社區治療設施，以及興建臨時醫院，食物及衛生局副局長徐德義說，有關計劃需繼續進行，因不少專家都預計冬季或出現第四波疫情，「每次面對高峰時都好大壓力，尤其是醫療系統的壓力，及檢測、檢疫等，或突然要大量硬件處理，不能到時才做，要之前做好準備工夫」。

（疫情第三波）

相關字詞﹕疫苗 社區治療設施 亞博館 疫情第三波 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

就業不足率3.8% SARS後最高 5.2%持學位者失業 學者料保就業首期結束企業將裁員
就業不足率3.8% SARS後最高 5.2%持學位者失業 學者料保就業首期結束企業將裁員
油麻地北河同行改名轉讓舊伙計 明哥：理念少許不同 新老闆：繼續派飯
油麻地北河同行改名轉讓舊伙計 明哥：理念少許不同 新老闆：繼續派飯
組織料疫下少一成社企 數目倒退5年前
組織料疫下少一成社企 數目倒退5年前
食肆樓面確診 病發續上班5日 6本地個案3源頭不明 許樹昌籲中秋嚴守限聚
食肆樓面確診 病發續上班5日 6本地個案3源頭不明 許樹昌籲中秋嚴守限聚
體育館圖書館重開 家長消毒波枱滴露抹書
體育館圖書館重開 家長消毒波枱滴露抹書
次期保就業首批獲款僱主 1/4違諾遭扣款
次期保就業首批獲款僱主 1/4違諾遭扣款
港深醫院覆診港人 需自行申病歷
港深醫院覆診港人 需自行申病歷
胡志偉倡泛民議會綑綁投票 包括民生議題 多名議員指操作難
胡志偉倡泛民議會綑綁投票 包括民生議題 多名議員指操作難
向晴軒失USB 涉121理大生求助資料
向晴軒失USB 涉121理大生求助資料
管浩鳴：通關後赴台商陳同佳自首
管浩鳴：通關後赴台商陳同佳自首
黎智英刑恐案 律政司上訴
黎智英刑恐案 律政司上訴
兩市區寮屋村將收地 當局研原居民特惠補償
兩市區寮屋村將收地 當局研原居民特惠補償
藍田邨老翁 染大鼠戊肝
藍田邨老翁 染大鼠戊肝
鐵騎士捲泥頭車底不治 泥頭車無許可證擅入路段 承辦商：已警告分判商
鐵騎士捲泥頭車底不治 泥頭車無許可證擅入路段 承辦商：已警告分判商
詐騙8000萬洗錢1.4億 城大前教學助理囚12年
詐騙8000萬洗錢1.4億 城大前教學助理囚12年
墮低息貸款騙局 百人遭騙220萬
墮低息貸款騙局 百人遭騙220萬
野戰迷兇案 戰友妨公正接贓罪脫 死者兄：母9個月回不到家
野戰迷兇案 戰友妨公正接贓罪脫 死者兄：母9個月回不到家
消防隊目遭伏擊斬傷
消防隊目遭伏擊斬傷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】楊潤雄：受多方壓力 中央最少 CY連續3日狙擊
【Emily】楊潤雄：受多方壓力 中央最少 CY連續3日狙擊
【Emily】快必保釋被拒 黄之鋒指未審先囚
【Emily】快必保釋被拒 黄之鋒指未審先囚
【Emily】網民發晒芽薯仔投稿「日日爆」 驚動食安中心提醒有毒
【Emily】網民發晒芽薯仔投稿「日日爆」 驚動食安中心提醒有毒
【Emily】六合彩復投6個鐘 投注額1100萬
【Emily】六合彩復投6個鐘 投注額1100萬
【Emily】唔講「冧巴貼士」 許正宇叫記住1014
【Emily】唔講「冧巴貼士」 許正宇叫記住1014
【Emily】陳凱欣執屋搵番單反 「記錄另一階段人生」
【Emily】陳凱欣執屋搵番單反 「記錄另一階段人生」