次期保就業首批獲款僱主 1/4違諾遭扣款

首批2萬僱主涉款72億 承諾僱員29萬

保就業計劃有兩項規定，僱主所得的補貼須全數用於支付僱員工資，並承諾補貼期內（如第一期計劃的6至8月）受薪僱員人數不得少於今年3月的僱員總數。第二期申請於本周日結束，分別有15.8萬名僱主及2.6萬名自僱人士申請。保就業秘書處昨表示，首批約2萬名僱主成功申請第二期補貼，涉款約72億元，承諾僱員人數近29萬。

政府發言人表示，該近2萬名僱主中，幾乎全獲批第一期補貼，當中77%沒違反計劃規定，23%則於6月或7月未有把補貼全數用於支付僱員工資，或其受薪僱員人數少於今年3月的僱員總數。

秘書處回覆本報查詢稱，政府已取回未用於支付工資的補貼金額或罰款，涉及金額約3100萬元，並已在發放第二期補貼時直接扣除。另外，在需扣除補貼的首批僱主中，約97%被扣除的補貼金額，佔6月或7月所得補貼金額少於5%，涉及約4300名僱主及被扣除補貼約2300萬元。

指違諾比率高 職工盟批罰則輕

職工盟主席吳敏兒批評，保就業計劃罰則過輕，大部分僱主被罰金額只佔補貼金額少數，有如「中六合彩，但扣番少少稅，點計都有賺」。她又稱第二期計劃暫只批出2萬名僱主申請，但已發現有23%僱主違規，比率相當高，反映有不少打工仔被裁減，但僱主仍可獲補貼，批評「計劃保障僱主多過僱員」，要求設立失業援助金，協助真正有需要的打工仔。

（疫情第三波）