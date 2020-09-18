體育館圖書館重開 家長消毒波枱滴露抹書

昨中午12時，渣華道體育館4個羽毛球場及乒乓球室3張枱全部爆滿。大部分用者為長者，少數人做運動時戴口罩，也有人在不做運動時違反規定不戴口罩。10歲的逸朗昨下課即與父親來打乒乓球，父親說兒子是乒乓球校隊，疫情前一周打波3次，暑假更日日打；但疫情下只能在家對牆練波，技巧也有生疏。父子打波時沒戴口罩，父親也感擔心，但「以我們的球速，戴口罩打不到，透不到氣」，唯有多注重清潔，打波前用自備的消毒酒精抹枱。

家長：書本先消毒 再照紫光燈

另一邊廂，中央圖書館下午1時開門時亦人頭湧湧，職員稱有逾200人入場。葉太提早半小時來排隊，家傭稍後帶9歲及7歲兒子到場。她稱兩子都愛閱讀，疫情前每周會到住所附近的圖書館一兩次，每月去一次中央圖書館。她說回家後會把所有書本以滴露抹一次，再用紫外光燈照射消毒。

浴室今重開 顧客需填申報表

浴室今天亦可重開。薀莎水療執行董事黃紅櫻表示，浴室重開後，會要求每名顧客填健康申報表，浴池會全面消毒，池邊會加派人手，若顧客靠太近，員工會勸喻。

黃續稱，疫情下浴池已停開127日，薀莎其中一分店位於炮台山，疫情初期北角出現佛堂群組，不少顧客不敢往該區，令生意大跌八成，及後又需休業，合計虧蝕數百萬元。雖然早前能重新提供按摩服務，但「單靠按摩難與其他公司競爭」，生意僅回升至一半，盼重開浴池後生意能再升到往日六成。她補充，炮台山分店共4萬呎，月租加管理費約100萬元，但浴室在第三輪防疫抗疫基金只獲資助5萬元，香港特區按摩業總會主席周鎮宇形容為「連管理費都唔夠交」。若觀望兩三個月後生意仍未見起色，黃說會考慮結業。

（疫情第三波）