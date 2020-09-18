食肆樓面確診 病發續上班5日 6本地個案3源頭不明 許樹昌籲中秋嚴守限聚

昨日新增的3宗輸入個案和6宗本地個案，其中3宗源頭不明，包括52歲居砵蘭街女子（第4992宗），她在旺角創興廣場7樓盈館工作，9月9日發病，當時有輕微不適，後繼續工作至9月14日開始發燒，17名同事要檢疫。

確診男病發後光顧 餐廳員工接樣本瓶

另兩宗源頭不明個案，包括24歲無業男子（第4988宗），居於天慈邨慈屏樓，平日會到住所樓下戴口罩跑步，9月12日發病，兩日後曾光顧嘉湖銀座薩莉亞餐廳，衛生署會向該餐廳員工派樣本瓶。另一名57歲（第4989宗）女子在觀塘和樂邨鐘聲慈善社做文職，5名同事要檢疫。由於病人8月底曾到胡陳金枝長者鄰舍中心送別一名同事，衛生署會在長者鄰舍中心派樣本瓶。

盈館經理：難辨患者 員工提心吊膽

盈館經理鄧先生向本報稱，確診員工前晚收到通知，餐廳即關門，停業14日。他說，確診同事任職樓面，平時不用處理食物，最後一日於9月14日上班，她和其他員工均有戴口罩。他說，食肆前線員工每日上班都提心吊膽，因不知有無食客是患者。

近日間中有食肆員工確診，中秋將至，外出做節是否有風險？食物及衛生局副局長徐德義表示：「在人多、特別節日的情况，真的不鼓勵市民去人多地方逗留太久，或除下口罩時間太久。」衛生防護中心傳染病處主任張竹君亦說，日前沒不明源頭個案、衛生署不開疫情記者會，但不代表社區安全，「社區內一定有一定數量隱形患者，好難找出來，可以是700萬人的其中一位、幾十位，或者100位」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若確診食肆員工工作時有戴口罩，食客感染風險不大，而確診者同事全要檢疫，相信爆疫風險較低。許說，昨仍有一半本地個案源頭不明，今日放寬社交距離措施仍有風險，但明白政府要平衡業界生計。

屯門五邑鄒振猷學校一名10歲女學生前日確診，衛生防護中心原認為師生毋須驗病毒，與校方磋商後為部分師生檢測。張竹君昨說，若確診者在傳染期到校，會建議學校停課14日，並派樽檢測；若確診者傳染期沒到校，但源頭不明，中心也會派樽給學校，希望找出源頭。

普通科門診派樣本瓶 擴至31間

此外，醫管局今起擴大在普通科門診派樣本瓶，由22間診所增至31間，被問會否延長派發時間段，醫管局總行政經理庾慧玲表示，若派樽時間與門診運作時間重疊，憂人群聚集，會視乎運作檢視派樽時間。

明報記者

（疫情第三波）