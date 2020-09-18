油麻地北河同行改名轉讓舊伙計 明哥：理念少許不同 新老闆：繼續派飯

首月蝕9萬 生意好轉仍拆伙

本報記者昨到原「北河同行」油麻地店外，門口新招牌改成「致麗同心」。新老闆伍先生說，其母麗姐為明哥的拍檔，分店向來由他注資及管理營運，現全盤接手，新店名是向母親致敬。伍說，油麻地店開業初期遇上疫情確有虧蝕，但近月開始好轉，「可以打個和」，而自己亦只希望服務街坊，不求賺錢，故未來仍會與明哥的慈善基金合作一段時間派飯，自己亦正申請慈善牌照，日後獨立服務街坊。

基金續助派飯 明哥：觀察一年

明哥昨亦有出席新店開業儀式，他說油麻地店未達收支平衡，開店首個月更曾蝕9萬元，但近月已好轉。問到為何生意好轉都不願繼續營運，明哥說與伍先生的經營理念有分別，亦希望能讓伍獨立出來，並繼續發揮餐廳在地區的功能，表示會觀察「致麗同心」一年，其間慈善基金亦繼續協助派飯活動，期望「致麗同心」可做到自負盈虧。

疫下露宿者增 派飯量升

疫情下，失業率上升，明哥亦留意到露宿者有增加，派飯數量亦隨之上升。但他說社會亦有人關注到相關問題，捐贈不跌反升，加上本來經營的飯店因價錢較實惠，在經濟低迷下有更多人光顧，薄利多銷生意反而更好，慈善服務不會因而受影響。

到場以飯券換飯的八旬盧婆婆居於旺角，她說明白疫情下若業主不減租，餐廳確有經營困難，但派飯活動能幫助如她一般的長者，希望社會繼續支持他們。

（疫情第三波）