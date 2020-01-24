就業不足率3.8% SARS後最高 5.2%持學位者失業 學者料保就業首期結束企業將裁員

失業率不變 人數增5800

6月至8月經季節性調整的失業率，與5月至7月同樣是6.1%，但由於總勞動人口增至約388.9萬人，「失業大軍」亦增5800人，至逾24.8萬人。就業不足率則由3.5%升至3.8%，屬2003年6月至8月後的高位，實際就業不足人數增約1.3萬，至逾14.9萬人，上升集中於餐飲服務活動業、運輸業、保險業及教育業。

按教育程度劃分，同期持學位者的失業率由4.8%升至5.2%，對照《綜合住戶統計調查按季統計報告》，爆發SARS的2003年，第三季持學位者的失業率為4.7%。按年齡劃分，15至19歲組別失業率由22.1%升至23.6%，20至24歲組別的失業率亦由16.2%升至18.5%。

學者：企業減開高學歷職位

畢業生憂起薪低寧等

中大商學院高級講師李兆波表示，原本預期失業率將上升，故對今次失業率持平感意外，相信因為保就業計劃第一期補貼6至8月工資，料第一期完結後，不少大企業將裁員，今年失業率將惡化，但應不會升破7%。他又說經濟前景不明朗，企業減少開設高學歷職位，而大學畢業生憂起薪點太低，影響日後薪酬走向，因此未必想「屈就」，反而傾向等待適合工作或轉而進修。

資深人力資源顧問周綺萍表示，打工仔受惠於保就業計劃，可保住「飯碗」，只是就業不足率升，但經濟環境差，供大學畢業生的職位數目亦減，保就業計劃未可惠及應屆畢業生。

羅致光：勞工市場短期仍受壓

必要時推應對措施

勞工及福利局長羅致光稱，6至8月勞工市場仍然嚴峻，第三波疫情在7、8月廣泛干擾經濟活動，儘管保就業計劃繼續提供支援作用，但就業不足率上升至3.8%。羅說疫情在9月起逐步緩和，但全球疫情仍反覆上升中，整體經濟依然疲弱，勞工市場短期內仍將有壓力，政府會在必要時推出應對措施。

工聯會倡推失業津貼降綜援門檻

工聯會本月12至16日以電子問卷訪問1490名市民，約五成受訪者稱正失業，其中24%失業逾半年。74%受訪者表示過去一個月工作受影響，包括停工、放無薪假、減薪、只發底薪等，工聯會建議政府降低領取失業綜援門檻，並推出失業現金津貼。工聯會立法會議員陸頌雄表示，政府別因失業率持平而「沾沾自喜」，因實際失業情况遠較數字嚴重，舉例或有人被迫提早退休。

社會福利署公布8月綜援個案為226,190宗，較7月增加245宗，按月升幅0.1%，其中失業綜援個案按月升2.1%，至18,754宗；新申請輕微下降0.9%，至929宗。

（疫情第三波）

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