收藏家遇爆竊 稱失值40億毛真迹郵票

保安見被撬痕迹報案 警CCTV發現3疑人

警方上周四晚接獲油麻地彌敦道512號彌敦大廈保安報案，指該大廈10樓一單位被爆竊。警方稱，警員接報到場發現一些字畫及郵票被盜去，數量及價值仍在點算。案件列爆竊，交由油尖警區重案組人員跟進，暫無人被捕。

現場消息指出，當日大廈保安巡經該單位，見單位鐵閘其中一鐵枝有被撬痕迹，遂報警。現場消息稱符春曉長居內地，間中拖篋返回單位，近來因為新冠病毒疫情未有回港，由女兒代為點算損失。其鄰居亦確認警方近日有上門調查。涉事單位昨內有一名女子，她拒絕回應事件。

區議員曾指大廈今年至少3爆竊

保安稱該大廈人流較複雜，有民居、中醫診所、「一樓一」，亦有民主黨油尖旺區議員朱子洛及立法會議員黃碧雲的辦事處，朱早前向區議會提交文件，指該大廈今年已有至少3宗爆竊案，要求警方正視。

失兩米長親筆詩詞 《全國山河一片紅》郵票

消息稱，符春曉報稱損失價值40億元的毛澤東真迹字畫及郵票，包括一幅兩米長、稱值20億的毛澤東親筆詩詞，以及其他一系列書法、字畫及郵票等，其中價值較高的一套為《全國山河一片紅》郵票。2009年，上述郵票在港以368萬元一枚成交，創下當時單枚中國郵票拍賣最高成交紀錄。

符春曉：很悲痛 吃不下睡不着

身在內地的符春曉以電話回應本報查詢說現時「很悲痛」，「吃不下、睡不着」，又稱案件已交警方處理。他稱放在事發單位的收藏品包括毛澤東書法及紅軍發行的郵票，對實際損失不欲多談，只說以警方公布為準。

符春曉多次在港舉辦展覽，包括2015年參與「毛澤東1930年代書法詩詞真跡展」，當時他以中華文物保護協會副會長接受本報訪問時說，一封667字的毛澤東親筆信，若逐字計算值4.4億港元，又指一幅2.8米長毛澤東親筆「毛體」書法，408字值2億人民幣。另外他於2018年曾參與香港郵學會的郵票展。