【Emily】薛浩然新書被批一文不值 何君堯、發叔妹夫鄉局掀罵戰

【明報專訊】鄉議局前主席「新界王」劉皇發嘅妹夫、鄉議局研究中心主任薛浩然（圖）上月出版新書《香港馬照跑—東西文化融匯下的香港賽馬事業》，講關於香港賽馬嘅發展歷程。鄉議局當然執行委員、立法會議員何君堯前日喺facebook開火，狠批呢本書「一文不值，更替作者感到難為情」，指大部分內容都係引述馬會資料或其他史籍，佢仲話鄉議局唔係金礦，「冗員不要留」。薛浩然同Emily講，何君堯唔識嘢、冇寫過書，反問：「寫歷史、文化嘅書，點樣唔去引述？」
薛浩然噚日話，一向同何君堯冇偈傾，「佢不嬲都自視甚高，𠵱家佢係戰狼首位呀嘛」，又話好多人都唔敢得罪何君堯，「但我無所求，所有行事都好清楚」。
事緣前日新界鄉議局開會，薛浩然嘅新書放咗係枱面，引起何君堯不滿，佢話本書同鄉議局無關，唔明點解要放喺嗰度。佢又認為薛浩然作為研究中心主任「不務正業」，又話會致函鄉議局，要求炒薛浩然魷魚。
何要求炒魷魚 薛：佢尋釁滋事
之後兩人更隔空互罵，薛浩然噚日出聲明反駁何君堯，又喺fb話何君堯「尋釁滋事」。何君堯就繼續反擊，就住對方指佢尋釁滋事，何話「批評一下他的書，竟然可以被他如此扣帽子。薛浩然越見性急，越見他心虛膽怯兼欠才」。