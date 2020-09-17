【Emily】薛浩然新書被批一文不值 何君堯、發叔妹夫鄉局掀罵戰

薛浩然噚日話，一向同何君堯冇偈傾，「佢不嬲都自視甚高，𠵱家佢係戰狼首位呀嘛」，又話好多人都唔敢得罪何君堯，「但我無所求，所有行事都好清楚」。

事緣前日新界鄉議局開會，薛浩然嘅新書放咗係枱面，引起何君堯不滿，佢話本書同鄉議局無關，唔明點解要放喺嗰度。佢又認為薛浩然作為研究中心主任「不務正業」，又話會致函鄉議局，要求炒薛浩然魷魚。

何要求炒魷魚 薛：佢尋釁滋事

之後兩人更隔空互罵，薛浩然噚日出聲明反駁何君堯，又喺fb話何君堯「尋釁滋事」。何君堯就繼續反擊，就住對方指佢尋釁滋事，何話「批評一下他的書，竟然可以被他如此扣帽子。薛浩然越見性急，越見他心虛膽怯兼欠才」。