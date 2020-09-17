【Emily】誠哥1.7億捐4大學 引《赤壁賦》鼓勵創新

李嘉誠去信4間大學校長、院長，開首就話最近獲得《赤壁賦》書法，筆力曲折，顯示出蘇軾「刻骨之真率」，「天地萬物間流逝的『變』與『不變』中，各人如何尋找和展現自己的角色」。

李嘉誠分別捐款1億元支持港大醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」，促進研發藥物嘅設計及生產；捐款3500萬元助建中大醫學院轉化組學平台，推動開發新型生物標誌物及藥物範疇嘅研究；捐款3000萬元支持科大合成生物學科研項目；以及捐款500萬元資助教大同本地設計師合作，提升教材質素，包括用AI教材授人以漁。今次係李嘉誠首次同時向4間大學捐款。

另外，基金會早前向港大醫學院應屆畢業生每人發5萬元獎勵金，除咗畀錢，李嘉誠仲向同學送上呢番話：「憑仁善斷是藝術，是你給每一正與疾患對陣、力爭康復的病者良方」。