【Emily】誠哥1.7億捐4大學 引《赤壁賦》鼓勵創新

【明報專訊】李嘉誠基金會向4間大學捐款共1.7億元，分別支持科研項目、提升教材質素等。基金會主席李嘉誠噚日去信四大嘅校長院長，並以蘇軾嘅《赤壁賦》，鼓勵喺萬物多變中，要以創新力量求存立足未來，「『知識改變命運』許是老生常談，箇中真意，卻是『取之不盡、用之不竭』的永恒」（《前赤壁賦》有謂「取之無禁，用之不竭」）。佢話今個庚子年一直多變，全球處處有驚心動魄嘅挑戰，要衝出混沌迷惘，教育係「必由之道」，無任何事比「希望」更能振奮人心。
李嘉誠去信4間大學校長、院長，開首就話最近獲得《赤壁賦》書法，筆力曲折，顯示出蘇軾「刻骨之真率」，「天地萬物間流逝的『變』與『不變』中，各人如何尋找和展現自己的角色」。
李嘉誠分別捐款1億元支持港大醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」，促進研發藥物嘅設計及生產；捐款3500萬元助建中大醫學院轉化組學平台，推動開發新型生物標誌物及藥物範疇嘅研究；捐款3000萬元支持科大合成生物學科研項目；以及捐款500萬元資助教大同本地設計師合作，提升教材質素，包括用AI教材授人以漁。今次係李嘉誠首次同時向4間大學捐款。
另外，基金會早前向港大醫學院應屆畢業生每人發5萬元獎勵金，除咗畀錢，李嘉誠仲向同學送上呢番話：「憑仁善斷是藝術，是你給每一正與疾患對陣、力爭康復的病者良方」。